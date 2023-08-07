Мама юной фигуристки рассказала, как её дочь стала амбассадором бренда с Яметовой

Анна, мама юной фигуристки Маргариты Назаровой из Оренбурга, рассказала, как её дочь стала амбассадором бренда вместе с российской фигуристкой Вероникой Яметовой.
«Последняя наша покупка была в интернет-магазине: яркий синий комбинезон со стразами и красный лонгслив. Нам очень понравилось, а в июне этот магазин объявил конкурс в соцсетях на амбассадоров своего бренда. Мы тоже участвовали: нужно было всего лишь выложить видео или фото и поставить отметки о конкурсе. Я выложила видео дочки как раз в синем комбинезоне этого бренда, и в итоге нас выбрали!
Недавно мы подписали контракт. Всего в качестве новых амбассадоров набрали 13 человек, среди которых есть очень достойные, довольно известные в своём кругу фигуристки. Одну мы первый раз открыли для себя на последнем чемпионате России — Веронику Яметову. Очень талантливая девочка, нам с мужем безумно понравилась. Я приятно удивилась, что она в списке этих амбассадоров. Дочка обрадовалась, как здорово быть в команде с такой крутой фигуристкой! Теперь Маргарите будут отправлять модную спортивную одежду: это очень классный опыт, тем более нам нравится продукция этого бренда. Ткань хорошая, всё красиво: на льду дочка чувствует себя принцессой. Очень здорово!» – сказала Анна в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Кирюхиной.
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