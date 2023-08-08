Тарасова — о Костомарове: всё, что захочет — он сделает

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на новость о том, что фигурист Роман Костомаров получил новые протезы, которые позволят ему бегать и активно заниматься спортом.
«Я видела, как он начал бегать. Это что‑то феноменальное. Я под впечатлением, в полном восхищении. Восхищаюсь им. Всё, что захочет — он сделает», — цитирует Тарасову «Матч ТВ».
Напомним, Роман Костомаров в 2023 году перенёс тяжёлую болезнь, в результате которой перенёс ампутации кистей и голеней. Спортсмена, попавшего в больницу в январе, выписали только в начале июля, и фигурист практически сразу начал активные тренировки.
Роман Костомаров является олимпийским чемпионом, двукратным чемпионом мира и трёхкратным чемпионом Европы в танцах на льду.
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