Тарасова — о Костомарове: всё, что захочет — он сделает

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на новость о том, что фигурист Роман Костомаров получил новые протезы, которые позволят ему бегать и активно заниматься спортом.

«Я видела, как он начал бегать. Это что‑то феноменальное. Я под впечатлением, в полном восхищении. Восхищаюсь им. Всё, что захочет — он сделает», — цитирует Тарасову «Матч ТВ».

Напомним, Роман Костомаров в 2023 году перенёс тяжёлую болезнь, в результате которой перенёс ампутации кистей и голеней. Спортсмена, попавшего в больницу в январе, выписали только в начале июля, и фигурист практически сразу начал активные тренировки.

Роман Костомаров является олимпийским чемпионом, двукратным чемпионом мира и трёхкратным чемпионом Европы в танцах на льду.