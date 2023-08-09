«Это просто человек-фантастика». Фигуристка Цибинова — о Малинине

Российская фигуристка Ксения Цибинова поделилась мнением об американце Илье Малинине, призёре чемпионата мира и финала Гран-при, первом в истории фигуристе, успешно выполнившем четверной аксель на соревнованиях.

«Я понимала, что кто-то когда-то это сделает. Но, когда я увидела четверной аксель Ильи, для меня это был шок. Я до сих пор не понимаю, как он это делает, ещё и настолько легко, с разных заходов, с кораблика. Комбинация четверной аксель — тройной аксель — тройной аксель — как он это делает?! Это просто человек-фантастика. Он классный, если он сейчас наработает ещё и вторую оценку, то это будет что-то запредельное», — сказала Цибинова в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Яне Левхиной.