«Мама фактически одна прошла всё со мной». Интервью с фигуристкой Цибиновой

В российском фигурном катании всегда была большая текучка, но в последние годы она только усилилась. Всё чаще одиночницы уходят из спорта, не дождавшись совершеннолетия, и у каждой на это свои причины. Например, Ксения Цибинова, занявшая на своём последнем чемпионате России восьмое место, не захотела мириться с несправедливыми результатами и решила начать новую жизнь. Сначала фигуристка попробовала перейти в парное катание, но после того, как не смогла найти партнёра, окончательно попрощалась со спортом. Уход из фигурного катания дался Ксюше непросто, и до сих пор она скучает по соревнованиям. Но при этом признаёт, что после завершения карьеры стала счастливее.

В интервью «Чемпионату» Цибинова рассказала, что происходило у неё в душе, когда она принимала решение об уходе из спорта, и как она искала себя в новой жизни.

«Было грустно, обидно, что я посвятила всю жизнь фигурному катанию и не достигла того, чего хотела. Чувство недосказанности…»

— Ксюша, расскажи, как ты приходила к завершению карьеры? Когда появились первые мысли о том, что ты хочешь уйти из фигурного катания, и когда ты окончательно поставила точку?

— На протяжении всей карьеры у меня не было мыслей закончить. Наверное, впервые я начала задумываться после чемпионата России 2021 года, до этого всё шло хорошо. Сложно было принять это решение, но мы поговорили всей семьей и определились, что надо заканчивать.

— В какой момент ты поняла окончательно, что уже всё, без вариантов?

— Когда я не смогла найти партнёра в парном катании. Я поняла, что нет смысла больше тратить время, нужно закончить и углубиться в учёбу, шоу, тренерскую деятельность. Попробовать себя в чём-то новом.

— Что творилось в твоей душе, когда ты решила завершить? Всё-таки ты всю жизнь посвятила фигурному катанию.

— Было тяжело, потому что я не знала, что буду делать дальше. Был страх, что я закончу и не смогу себя найти в чём-то другом. Что я буду делать после этого? Раньше я каждый день вставала рано утром, у меня был определённый график: встала, позавтракала, поехала на тренировку, потренировалась, вернулась домой, сходила в душ, отдохнула. А тут теперь целый день свободен. Но получилось так, что, когда я закончила, начался учебный год, и я полностью погрузилась в учёбу. Мне удалось немножко абстрагироваться, и в итоге этот процесс прошёл у меня более-менее спокойно.

— Депрессии не было?

— Нет.

Ксения Цибинова Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— Что чувствуется внутри, когда ставится точка в таком важном этапе в жизни?

— Было грустно, обидно, что я посвятила всю жизнь фигурному катанию и не достигла того, чего хотела. Чувство недосказанности, может быть…

— Сейчас это чувство остаётся?

— Сейчас с этим полегче.

— Ты завершила карьеру около года назад, но при этом не объявляла об этом. Почему?

— Об этом всегда сложно говорить, даже если ты не сильно популярен. Я всё время думала: «Ну, наверное, сейчас скажу»… Потом думала: «Нет, не буду пока ничего говорить». Меня много кто в соцсетях спрашивал, закончила я или нет, но я ничего не говорила по этому поводу. И сложилось так, что удалось рассказать об этом только в интервью.

— Ты боялась столкнуться с какой-то реакцией людей?

— Нет, не знаю. Просто почему-то не хотелось говорить об этом.

— Как ты сейчас относишься к своему пути, к своей карьере? Может, есть ощущение, что всё было зря, или, наоборот, стала больше ценить свой путь?

— Не могу сказать, что это зря, потому что я занималась делом, которое мне нравится. Мне удалось поездить по соревнованиям, посмотреть другие города, два раза я была за границей. После спорта у тебя есть возможность выступать в шоу с олимпийскими чемпионами — не у каждого есть такая возможность. Я считаю, что всё, что было — всё круто. Ни о чём не жалею.

— Чем больше всего гордишься в своей карьере?

— Я горжусь своей мамой, тем, что она всё прошла со мной, фактически одна. Я очень благодарна ей за то, что она проделала такой путь вместе со мной. Не побоялась, не бросила всё на полпути.

— Есть ли какое-то достижение, которым ты особенно горда?

— Прежде всего я рада, что мне удалось повыступать на чемпионатах России — всё-таки это достаточно крупный турнир.

— Что тебе дало фигурное катание, помимо спортивных результатов?

— Дисциплину как минимум. Когда я училась в школе, у меня было совсем мало времени на то, чтобы сделать все свои задания, но я всё успевала. Меня всегда ставили в пример другим одноклассникам.

— Какие-то знакомства, дружбу ты забрала с собой из спорта?

— Да, есть фигуристы, с которыми я поддерживаю связь, общаюсь. Понятное дело, что из школы у меня никого нет. Но и из фигурного катания у меня не так много друзей. После завершения карьеры остались единицы.

— Вечная дискуссия: существует ли дружба в фигурном катании. Какое у тебя мнение?

— Когда ты маленький, может быть, дружба и есть. Но когда ты подрастаешь, чувствуешь, как обостряется конкуренция, поэтому дружбы не бывает.

— Как ты искала себя после завершения карьеры? Как осваивалась в новой жизни?

— Я пошла учиться в колледж на тренера, сейчас я на третьем курсе. Здесь я нашла новых друзей. Потом планирую пойти в институт, тоже в спортивный. Плюс сейчас появилась возможность кататься в шоу, и это тоже огромный плюс, потому что можно кататься в своё удовольствие. Мне это очень нравится, я кайфую от того, что делаю. Приятно дарить зрителям эмоции и получать от них отдачу.

— Стала ли ты счастливее, завершив карьеру?

— В принципе, можно так сказать. Всё равно в спорте у тебя присутствует какое-то напряжение. А когда спорт заканчивается, ты опускаешь себя, выдыхаешь, и действительно становится легче. И морально, и физически.

«Тяжело попала в шоу, я думала, что будет проще»

— Как ты попала в шоу?

— На самом деле тяжело, я думала, что будет проще. Первое шоу у меня было зимой, я каталась у Ильи Авербуха. Я увидела объявление в соцсетях, что нужна девочка-одиночница с тройными, я откликнулась на него, и меня утвердили. Чисто случайно так получилось. Покаталась я зимой, надеюсь, дальше тоже удастся покататься. И летом я решила попробовать себя в шоу на роликах. Я долго раздумывала над этим, после коньков это что-то очень необычное. Но сейчас мне очень нравится.

— Сложно было перейти с коньков на ролики?

— Не сказать, что прям очень сложно, но… Когда я первый раз надела ролики, я подумала: «Как на них вообще кататься, как что-то делать?» Ощущения другие из-за того, что сами ролики больше и вместо зубца у них специальный стопор-резинка и его можно регулировать. Я ехала просто по прямой и думала: «А как поворачивать, а как шаги делать?» Я подъезжала к ребятам, которые там уже давно катались, и просила подсказать мне, что и как вообще делать. Они мне говорили, что здесь всё чисто интуитивно: как чувствуешь — так и делаешь. Я попыталась, попробовала, поделала всякие троечки, беговые назад. Когда я повернулась и поехала назад, я чуть носом не улетела. Потом, если делать какие-то шаги, здесь нужно быть аккуратным, потому что нельзя закладывать ребро. Если ты заложишь, то ты сразу соскользнёшь и упадёшь. Нужно быть очень аккуратным с поворотами, потому что ощущения очень сильно отличаются от коньков. Иногда, когда ты уже вошёл в образ, ты можешь машинально сделать так, как на коньках, и получится не очень приятное падение. А здесь ещё и падать не так приятно, как на льду. Падать вообще неприятно, но на льду ты хотя бы проскальзываешь чуть-чуть, а здесь просто впечатываешься в пол, и всё.

Я потихонечку всё пробовала, в первый день решила зайти на одинарный аксель — не знаю, была какая-то сумасшедшая идея (смеётся). Вроде и хотелось, но я при этом вообще не понимала, как это сделать, было страшно. Аксель всё равно немножко с ребра прыгаешь, поэтому нужно было понять, как это сделать аккуратно, как перейти через этот зубец, как приземлиться, чтобы не упасть. Но в итоге я его прыгнула, всё прошло хорошо. На репетиции я увидела, как девчонки вращаются, решила тоже попробовать, и у меня вообще не получалось. Там тоже нужно быть аккуратным при заходе, потому что тут тоже всё через зубец идет. И вращаться тоже нужно на этом стопоре и на переднем колесе — центровка получается по кругу. Это всё очень сложно.

Ксения Цибинова Фото: Из личного архива фигуристки

— Приходилось ли тебе как-то перестраиваться под шоу? Всё-таки в спорте катание должно быть более спокойным, серьёзным, а здесь нужна эмоциональность, актёрская игра…

— Да, на шоу всё немного отличается. Ты не переживаешь, ты катаешься в более раскрепощённом состоянии. Эмоции не показать невозможно, они в процессе сказки появляются сами. Специально учиться не приходилось, оно там само всё получается.

— Старшие коллеги давали тебе какие-нибудь советы по выступлению в шоу?

— Нет. Я спрашивала у ребят, которые уже давно катаются: «Что, как вообще?» Они говорили: «Просто выходишь и кайфуешь. Всё».

— У тебя получается кайфовать?

— Я считаю, что да.

— Раскрылось ли для тебя фигурное катание с новой стороны после участия в шоу?

— Несильно, потому что в шоу мы делаем всё то же самое, что и на соревнованиях, только в более облегчённых вариантах. Только парники иногда делают те элементы, которые на соревнованиях запрещено делать, разные трюки.

— Существуют ли какие-то требования к форме для шоу? Допустим, прыгать все тройные?

— Все тройные делать необязательно. Когда я каталась зимой в шоу, я прыгала тройной сальхов и двойной аксель. В принципе, большего там и не надо. Есть фигуристы, которые прыгают лутц, флип, но никаких задач по прыжкам нет. Главное прыгнуть что-то, не обязательно что-то сложное. Это уже по желанию.

— Ты уже попробовала себя в сказке на льду, в шоу на роликах. А не было ли у тебя мыслей попробовать себя в шоу на круизном лайнере?

— Честно, я не очень хочу на круизный лайнер, потому что это всё-таки надолго. На данный момент я не готова уезжать за границу, чтобы выступать на корабле. Конечно, это круто, ты там везде путешествуешь. Но так надолго я пока что не готова уезжать.

«Когда мы впервые пробовали поддержку на льду, я такая: «Ну, с богом!»

— Я видела, что ты сейчас ищешь партнёра для выступления в шоу. А зачем? Неужели парники более востребованы в шоу?

— Парные элементы более востребованы в шоу — это выглядит масштабнее. Одиночники катаются только именитые, поэтому мне нужен партнёр для дальнейшего катания в шоу.

— Какие элементы требуются от парников?

— В основном тодес, поддержки и выбросы. Подкрутки никто не делает, я бы сказала, что самое главное — это поддержки.

— Что ты успела выучить за короткий период в парном катании?

— Я выучила двойные выбросы — до тройных мы не дошли, тодес и на полу я все основные поддержки пробовала, где надо войти в поддержку, три оборота сделать и спуститься. И одну поддержку я пробовала с переходом и с выходом, но на лёд мы её не переносили. Параллельное вращение — понятно. И мы учили совместное вращение. В общем, это всё, что я успела выучить. Сложных поддержек на льду я не делала.

— Какие у тебя в целом впечатления от парного катания?

— Сначала я боялась, всё-таки поддержки — это высоко, страшно. Потом, когда я начала что-то делать, мне уже начало это нравиться. А когда это ещё и получается, то вообще кайф! Больше всего мне нравились выбросы, особенно риттбергер.

— Ого, мне кажется, выбросы — это самое страшное.

— Не знаю, мне было прям очень круто. Понятное дело, на стадии разучивания я не так высоко прыгала, но всё равно мне нравилось.

— Ты достаточно бесстрашный человек.

— Не знаю, не могу так сказать. Когда мы впервые пробовали поддержку на льду, я такая: «Ну, с богом!» (смеётся). Перед тем как начать делать двойные выбросы, тоже было страшно, тут ты всё-таки летишь с высоты, тебе нужно понять, как раскрыться, а если упадёшь — как сгруппироваться… Всё равно было страшновато, но потом я привыкла. Теперь выбросы для меня — это очень круто.

Ксения Цибинова Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

— Ты упомянула, что занимаешься тренерством. Где ты сейчас тренируешь?

— Пока я тренирую в основном любителей, которые посмотрели фигурное катание и захотели научиться кататься. Больше народу было зимой: и детки были 12–13 лет, и взрослые. Сейчас лето, все, видимо, разъехались на дачи, и мало кого есть тренировать. Сейчас я занимаюсь со взрослой женщиной и девочкой. Профессиональных спортсменов я особо не тренировала, только маленькие были раза 3–4. Пока что тяжело найти работу.

— Пока ты сама на себя работаешь?

— Да.

— Я видела у тебя «сториз» из «Хрустального», подумала, может, тебя туда взяли…

— Нет, я ходила просто покататься. Я же в группе у Филиппа Тарасова тренировалась, когда хотела перейти в парное, и сейчас они переехали в «Хрустальный». Я ездила к ним на тренировку покататься, попрыгать чуть-чуть, вспомнить прошлое.

— Что тебе ближе: быть тренером или хореографом?

— Тренером. Не знаю, может быть, потом у меня откроется второе дыхание, и я начну ставить программы, но, скорее всего, такого не произойдёт. Там же нужно музыку искать, а я в этом не очень сильна, для меня всегда было проблемой найти музыку для программы. Ну и в целом ставить программы — это не совсем моё. Там фантазия должна быть хорошая, а у меня с этим не очень. Я лучше научу прыгать, вращаться.

«Когда я смотрела этапы Гран-при, всегда думала: «Может, попробовать ещё раз? Ну последний разочек…»

— Следишь ли ты сейчас за фигурным катанием? Знаю, что некоторым бывает сложно после завершения карьеры смотреть соревнования…

— Я всё смотрю. Даже когда я только закончила, я всё смотрела, на контрольные прокаты ходила. Потом домой приезжала и думала: «Блин, может, всё-таки вернуться?» Так было на протяжении долгого времени. Потом, когда закончились этапы Гран-при, поспокойнее стало. Но, когда я смотрела этапы, всегда думала: «Может, попробовать ещё раз? Ну последний разочек…» Но уже всё, что сделано, то сделано.

— По чему ты больше всего скучаешь?

— По соревнованиям. Мне нравилось выступать, особенно на чемпионате России, когда было много зрителей.

— Прошлый сезон проходил полностью внутри России, но при этом было много разнообразных турниров с высокими призовыми. Не жалела, что ты всего этого не застала?

— Я хотела бы поучаствовать в Кубке Первого канала. Получается, я закончила, и где-то через год появилось это соревнование. Было бы круто на нём выступить — это командный дух, все друг друга поддерживают. Турнир шоу-программ — это тоже что-то необычное, интересное. Можно увидеть ребят в таких образах, в которых они никогда не выступали на соревнованиях. Этот турнир полностью открыт для фантазии и прикольных номеров. А так, в целом больше нет каких-то соревнований, в которых мне прям хотелось бы поучаствовать.

— За какими видами фигурного катания ты больше всего следишь?

— Я всегда внимательно следила за девочками. Ещё я люблю смотреть мальчиков и пары. За танцами я никогда особо не следила, не очень интересно. Это красиво, но не моё.

— Если говорить про этот сезон, был ли кто-то, кто тебя впечатлил?

— Я смотрю всех, но никого не выделяю для себя. Сейчас уже интересно просто смотреть: кто чему новому научился, кто что интересное добавил.

— Знаю, что многих поразил четверной аксель Ильи Малинина. Тебя это не шокировало?

— Я понимала, что кто-то когда-то это сделает. Но когда я увидела четверной аксель Ильи, для меня это был шок. Я до сих пор не понимаю, как он это делает, ещё и настолько легко, с разных заходов, с кораблика. Комбинация четверной аксель — тройной аксель — тройной аксель — как он это делает?! Это просто человек-фантастика. Он классный, если он сейчас наработает ещё и вторую оценку, то это будет что-то запредельное.

— Как ты думаешь, в женском катании когда-нибудь появится четверной аксель?

— Не знаю. Может быть, кто-нибудь когда-нибудь и прыгнет, но я не думаю, что это будет скоро. Всё равно фигурное катание не стоит на месте, прогрессирует, юные фигуристы уже подрастают с большим количеством четверных. Так что, может быть, кто-нибудь и прыгнет. Интересно будет посмотреть.

— У тебя нет ощущения, что сейчас, после Олимпиады в Пекине, женское катание начало отходить от культа прыжков и стала больше цениться вторая оценка?

— Не знаю, сейчас всё равно много кто прыгает четверные. Мне кажется, первая десятка в России вся с четверными. Все пытаются набрать баллы технической оценкой, но и в хореографии тоже все растут, никто не останавливается. Мне кажется, всё равно у нас за прыжками больше идёт гонка.

— Как ты считаешь, это хорошо? Или всё-таки не хватает художественной составляющей?

— Сложный вопрос. Все нарабатывают хореографию, у кого-то это получается лучше, у кого-то хуже. Но я думаю, что со временем мы придём к балансу: будут и сложные прыжки, и красивая хореография, скольжение. Всё станет одним целым. По крайней мере, я на это надеюсь.

— Для тебя фигурное катание прежде всего это спорт или искусство?

— Это и спорт, и искусство. Фигурное катание — это и прыжки, и вращения, и катание, и хореография, и скольжение. Если фигурист развивает все эти качества, то он производит вау-эффект.