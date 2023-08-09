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Фигуристка Цибинова ответила, появится ли четверной аксель в женском катании

Фигуристка Цибинова ответила, появится ли четверной аксель в женском катании
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Российская фигуристка Ксения Цибинова поделилась мнением о том, может ли появиться четверной аксель в женском фигурном катании.

«Не знаю. Может быть, кто-нибудь когда-нибудь и прыгнет, но я не думаю, что это будет скоро. Всё равно фигурное катание не стоит на месте, прогрессирует, юные фигуристы уже подрастают с большим количеством четверных. Так что, может быть, кто-нибудь и прыгнет. Интересно будет посмотреть», — сказала спортсменка в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Яне Левхиной.

Напомним, ранее американский фигурист Илья Малинин стал первым в истории спортсменом, успешно выполнившим четверной аксель на соревнованиях. Это произошло на турнире US International Classic в Лейк-Плэсиде (штат Нью-Йорк, США) в сентябре 2022 года.

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