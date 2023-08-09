Фигуристка Цибинова ответила, появится ли четверной аксель в женском катании

Российская фигуристка Ксения Цибинова поделилась мнением о том, может ли появиться четверной аксель в женском фигурном катании.
«Не знаю. Может быть, кто-нибудь когда-нибудь и прыгнет, но я не думаю, что это будет скоро. Всё равно фигурное катание не стоит на месте, прогрессирует, юные фигуристы уже подрастают с большим количеством четверных. Так что, может быть, кто-нибудь и прыгнет. Интересно будет посмотреть», — сказала спортсменка в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Яне Левхиной.
Напомним, ранее американский фигурист Илья Малинин стал первым в истории спортсменом, успешно выполнившим четверной аксель на соревнованиях. Это произошло на турнире US International Classic в Лейк-Плэсиде (штат Нью-Йорк, США) в сентябре 2022 года.
- 9 августа 2023
-
14:30
-
14:05
-
13:40
-
13:15
-
12:50
-
11:15
- 8 августа 2023
-
19:59
-
13:37
-
13:21
-
13:15
-
12:36
-
11:54
-
10:57
- 7 августа 2023
-
18:53
-
16:16
-
16:01
-
15:54
-
15:54
-
15:34
-
14:50
-
14:36
-
14:30
-
14:05
-
13:46
-
13:40
-
13:37
-
13:15
-
13:15
-
12:50
-
12:47
-
12:31
-
11:15
-
10:20
- 6 августа 2023
-
22:22
-
21:15