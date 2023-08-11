«Это было очень болезненно». Бетина Попова — о распаде пары Павлюченко/Ходыкин

Бывшая фигуристка, а ныне хореограф и тренер Бетина Попова, работающая в группе Сергея Рослякова, рассказала о распаде дуэта Дарьи Павлюченко и Дениса Ходыкина, выступавших в парном катании.
«Это был очень тяжёлый момент и для меня, и для ребят, и для Сергея Сергеевича. Но хорошо, что мы смогли все собраться в кучу и продолжить работать. Конечно, особенно для Сергея Сергеевича, который вёл Дашу и Дениса очень много лет, с самого начала существования их пары, и довёл их до действительно серьёзных результатов, это было очень болезненно. Такое не проходит просто так», — сказала Попова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.
Напомним, в апреле текущего года стало известно, что Павлюченко больше не будет выступать в паре с Денисом Ходыкиным. Дуэт является бронзовым призёром чемпионата Европы 2020 года.
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