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Российский фигурист Андрей Багин приостановил карьеру

Российский фигурист Андрей Багин приостановил карьеру
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Заслуженный тренер России по фигурному катанию Александр Жулин сообщил о решении 27-летнего фигуриста Андрея Багина приостановить профессиональную карьеру.

«Андрей приостановил карьеру», — приводит слова Жулина ТАСС.

Напомним, в июне текущего года стало известно, что танцевальный дуэт Софьи Тютюниной и Андрея Багина распался. В прошлом сезоне дуэт занял четвёртое место на чемпионате России и завоевал серебряные медали финала Гран-при России. Ранее Багин выступал в паре с Аннабель Морозов.

Ранее стало известно, что фигуристка Дарья Усачёва покинула группу тренера Этери Тутберидзе. Сообщалось, что 17-летняя спортсменка, которая является призёром юниорского финала Гран-при, может завершить карьеру в ближайшее время.

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