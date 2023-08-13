Видео: свадебный танец Алёны Косторной и Георгия Куницы

Чемпионка Европы – 2020 в женском одиночном катании Алёна Косторная, недавно перешедшая в парное катание, опубликовала в телеграм-канале видео своего свадебного танца с новоиспечённым супругом и партнёром Георгием Куницей.

Куница сделал предложение Косторной в мае. Вчера, 12 августа, фигуристы сыграли свадьбу.

«Немножечко танцевали. И с родителями тоже. Мы немного репетировали и много нервничали», — подписала видео Косторная.

Видео доступны в телеграм-канале Алёны Косторной.

Напомним, до сезона-2020/2021 Косторная занималась в группе тренера Этери Тутберидзе, затем на год перешла в академию «Ангелы Плющенко», но ещё до окончания сезона вернулась обратно. В марте 2022 года Алёна снова сменила наставника, перейдя в ЦСКА в группу Елены Буяновой. Через полгода Алёна перенесла операцию на бедре, в процессе восстановления после которой решила попробовать свои силы в парном катании.