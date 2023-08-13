Видео: свадебный танец Алёны Косторной и Георгия Куницы

Чемпионка Европы – 2020 в женском одиночном катании Алёна Косторная, недавно перешедшая в парное катание, опубликовала в телеграм-канале видео своего свадебного танца с новоиспечённым супругом и партнёром Георгием Куницей.
Куница сделал предложение Косторной в мае. Вчера, 12 августа, фигуристы сыграли свадьбу.
«Немножечко танцевали. И с родителями тоже. Мы немного репетировали и много нервничали», — подписала видео Косторная.
Видео доступны в телеграм-канале Алёны Косторной.
Напомним, до сезона-2020/2021 Косторная занималась в группе тренера Этери Тутберидзе, затем на год перешла в академию «Ангелы Плющенко», но ещё до окончания сезона вернулась обратно. В марте 2022 года Алёна снова сменила наставника, перейдя в ЦСКА в группу Елены Буяновой. Через полгода Алёна перенесла операцию на бедре, в процессе восстановления после которой решила попробовать свои силы в парном катании.
- 13 августа 2023
-
11:54
- 12 августа 2023
-
21:37
-
20:09
-
18:59
-
18:30
-
18:08
-
17:38
-
17:27
-
16:23
-
12:41
-
10:19
- 11 августа 2023
-
23:37
-
23:24
-
18:30
-
18:10
-
14:55
-
14:33
-
14:30
-
14:05
-
13:44
-
13:40
-
13:15
-
12:50
-
12:02
-
11:15
- 10 августа 2023
-
20:39
-
12:15
-
11:50
-
11:25
-
11:00
- 9 августа 2023
-
17:54
-
16:19
-
14:55
-
14:30
-
14:05