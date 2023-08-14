«Можно было бы пошутить, что это Джексон»: Миронова/Устенко – о танцах для нового сезона

Российские фигуристы Екатерина Миронова и Евгений Устенко, выступающие в танцах на льду, рассказали, какие программы они подготовили для выступлений в новом сезоне.

«Если говорить про произвольный танец, то вы нас ещё такими не видели. Ритм-танец под Майкла Джексона? Нет (смеются). Можно было бы, конечно, пошутить, что только вчера поменяли и собрали попурри из всех известных его треков (смеются)», — сказали спортсмены в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Анастасии Матросовой.

Напомним, Миронова и Устенко в прошлом сезоне стали победителями финала Кубка России, а на чемпионате России в 2023 году заняли пятое место.

Полное интервью будет доступно на «Чемпионате» в понедельник, 14 августа, в 8:00.