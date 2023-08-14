«Шли по «Мегаспорту» почти час»: Фигурист Устенко — о внимании болельщиков

Российский фигурист Евгений Устенко, выступающий в танцах на льду в паре с Екатериной Мироновой, рассказал о случае, связанном с ростом популярности дуэта среди поклонников фигурного катания в прошлом сезоне.
«На контрольных прокатах мы два раза на автобус опоздали из-за этого (улыбается). Хотели поехать в гостиницу после короткой программы женщин, отдохнуть. Надо было пройти до нашего выхода примерно половину «Мегаспорта» — и мы шли почти час. Это было очень приятно, но в последние минут двадцать уже хотелось домой», — рассказал спортсмен в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Анастасии Матросовой.
В прошлом сезоне Миронова и Устенко стали победителями финала Кубка России, а также заняли пятое место на чемпионате России по фигурному катанию.
- 14 августа 2023
-
10:35
-
10:20
-
09:55
-
09:30
-
09:05
-
08:40
-
08:10
-
07:50
- 13 августа 2023
-
18:46
-
18:05
-
11:54
- 12 августа 2023
-
21:37
-
20:09
-
18:59
-
18:30
-
18:08
-
17:38
-
17:27
-
16:23
-
12:41
-
10:19
- 11 августа 2023
-
23:37
-
23:24
-
18:30
-
18:10
-
14:55
-
14:33
-
14:30
-
14:05
-
13:44
-
13:40
-
13:15
-
12:50
-
12:02
-
11:15