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«Шли по «Мегаспорту» почти час»: Фигурист Устенко — о внимании болельщиков

«Шли по «Мегаспорту» почти час»: Фигурист Устенко — о внимании болельщиков
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Российский фигурист Евгений Устенко, выступающий в танцах на льду в паре с Екатериной Мироновой, рассказал о случае, связанном с ростом популярности дуэта среди поклонников фигурного катания в прошлом сезоне.

«На контрольных прокатах мы два раза на автобус опоздали из-за этого (улыбается). Хотели поехать в гостиницу после короткой программы женщин, отдохнуть. Надо было пройти до нашего выхода примерно половину «Мегаспорта» — и мы шли почти час. Это было очень приятно, но в последние минут двадцать уже хотелось домой», — рассказал спортсмен в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Анастасии Матросовой.

В прошлом сезоне Миронова и Устенко стали победителями финала Кубка России, а также заняли пятое место на чемпионате России по фигурному катанию.

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