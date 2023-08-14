Миронова/Устенко о подборе музыки для программ: в день на льду слушали по 20-30 композиций

Российские фигуристы Екатерина Миронова и Евгений Устенко, выступающие в танцах на льду, ответили на вопрос, долго ли они в этом году искали музыку для программ.

«О да! Это было путешествие через клоаку (улыбается)», — сказала Миронова в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Анастасии Матросовой.

«В день на льду мы слушали 20-30 композиций», — дополнил Устенко. «Даже больше, я ещё дома слушала. Это был очень сложный, тернистый путь», — добавила Миронова.

Напомним, Миронова/Устенко вошли в основной состав сборной России в текущем сезоне. Фигуристы являются победителями финала Кубка России, а на чемпионате России-2023, прошедшем в Красноярске, спортсмены заняли пятое место. Пара тренируется в группе Елены Соколовой.