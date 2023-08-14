Миронова/Устенко – о появлении фан-группы: Это помогает на стартах, раскрывает тебя
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Российские фигуристы Екатерина Миронова и Евгений Устенко, выступающие в танцах на льду, поделились впечатлениями от появления собственной фан-группы.
«Она появилась к концу прошлого сезона. Я с утра встаю, смотрю отметки в соцсети – Team Mironova/Ustenko. Как-то даже не ожидали, просто морально от сезона отходили, а тут – вау, круто!» — поделился Устенко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Анастасии Матросовой.
«Вдохновляет ли эта адресная поддержка работать больше? Очень приятно, что поддерживают», — сказала Миронова. «Безусловно. Работать мы бы и так работали, независимо от наличия фан-сообщества. Оно, как мне кажется, помогает на стартах, раскрывает тебя, больше становится общения с публикой», — дополнил Устенко.
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