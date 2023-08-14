Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Миронова и Устенко показали отрывок из своего ритм танца

Миронова и Устенко показали отрывок из своего ритм танца
Комментарии

Российские фигуристы Екатерина Миронова и Евгений Устенко, выступающие в танцах на льду, показали нам отрывок своего нового ритм-танца. Однако музыку они пока что держат в секрете.

В эксклюзивном интервью «Чемпионата» фигуристы пошутили, что только вчера поменяли и собрали попурри из всех известных треков Майкла Джексона.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видео-отрывком нового ритм-танца.

Танцевальная пара из Петербурга выступает вместе с сезона-2016/2017.

Напомним, Миронова/Устенко вошли в основной состав сборной России в текущем сезоне. Фигуристы являются победителями финала Кубка России, а на чемпионате России — 2023, прошедшем в Красноярске, спортсмены заняли пятое место. Пара тренируется в группе Елены Соколовой.

Материалы по теме
«Везде можно привнести новое. Танцы — не исключение». Интервью с креативными фигуристами
«Везде можно привнести новое. Танцы — не исключение». Интервью с креативными фигуристами
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023