Миронова и Устенко показали отрывок из своего ритм танца

Российские фигуристы Екатерина Миронова и Евгений Устенко, выступающие в танцах на льду, показали нам отрывок своего нового ритм-танца. Однако музыку они пока что держат в секрете.

В эксклюзивном интервью «Чемпионата» фигуристы пошутили, что только вчера поменяли и собрали попурри из всех известных треков Майкла Джексона.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видео-отрывком нового ритм-танца.

Танцевальная пара из Петербурга выступает вместе с сезона-2016/2017.

Напомним, Миронова/Устенко вошли в основной состав сборной России в текущем сезоне. Фигуристы являются победителями финала Кубка России, а на чемпионате России — 2023, прошедшем в Красноярске, спортсмены заняли пятое место. Пара тренируется в группе Елены Соколовой.