Миронова и Устенко показали «Чемпионату» эскизы костюмов для нового произвольного танца

Российские фигуристы Екатерина Миронова и Евгений Устенко, выступающие в танцах на льду, поделились с «Чемпионатом» эскизами своих костюмов к произвольному танцу.

Ранее фигуристы также показали нам отрывок из своего ритм-танца, музыка к нему пока держится в секрете.

В текущем сезоне дуэт вошёл в основной состав сборной России. Миронова и Устенко выступают с сезона-2016/2017, в минувшем сезоне фигуристы стали победителями финала Кубка России. Тренируются спортсмены в Санкт-Петербурге в группе Елены Соколовой.

На чемпионате России — 2023, состоявшемся в Красноярске, дуэт Миронова/Устенко занял пятое место. Чемпионат России по фигурному катанию — 2024 пройдёт в Челябинске с 20 по 24 декабря 2023 года. Действующими чемпионами в танцах на льду являются Елизавета Худайбердиева и Егор Базин.