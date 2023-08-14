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Анна Щербакова ответила, будет ли выступать в новом сезоне

Анна Щербакова ответила, будет ли выступать в новом сезоне
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Олимпийская чемпионка Игр — 2022 в женском одиночном катании Анна Щербакова ответила, планирует ли принимать участие в соревнованиях в этом сезоне.

«Я всё ещё не знаю, ха-ха. Это самый трудный вопрос. У меня сейчас столько активностей: я катаюсь в шоу, вот в Китай приехала. У меня очень много шоу. Сложно всё совмещать, но у меня всё равно до сих пор нет чёткого ответа – да или нет. Мне всё ещё нравится фигурное катание, нравятся тренировки, но посмотрим, как всё будет», — сказала Щербакова в интервью в Китае.

Сезон-2022/2023 Щербакова пропускала, так как восстанавливалась после операции на колене. Однако фигуристка приняла участие в турнире шоу-программ, где заняла третье место. Также Щербакова вместе с Алиной Загитовой и Алексеем Ягудиным была ведущей телепроекта «Ледниковый период».

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