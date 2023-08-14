Хореограф Новичкина рассказала о работе с фигуристками Зининой и Рубцовой

Бывшая российская фигуристка, а ныне независимый тренер и хореограф Анна Новичкина рассказала о постановке новых программ Анастасии Зининой (КП) и Любови Рубцовой (ПП).
«Это был творческий процесс, очень много моментов поиска: что здесь будет смотреться хорошо, что не очень. Конечно, думаешь о том, что будет лучше конкретно для этого спортсмена. Есть определённые сложности. Но с Любой мы не в первый раз программу ставим, поэтому я примерно представляла, что мы с ней можем сделать. Я понимала, что если она этой идеей загорится, то с ней можно много интересного сделать.
У Насти Зининой уже есть личный стиль катания, чувство музыки. С ней хотелось подчеркнуть её сильные стороны, скрыть недостатки — у всех они есть. Каких-то сложностей в работе с девочками не было», — сказала Новичкина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.
Рубцова представит свою произвольную программу уже на этой неделе. Всё о юниорских контрольных прокатах:
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