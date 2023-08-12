Что готовят лучшие юниоры Тутберидзе и Плющенко к сезону? Интриги контрольных прокатов

Соревновательный сезон в фигурном катании стремительно приближается! 16 августа стартуют контрольные прокаты юниоров, которые обещают немало сюрпризов. Восходящие звёздочки Этери Тутберидзе, Евгения Плющенко и других тренеров в одиночном виде вооружены элементами ультра-си и готовы зажечь не по-детски. Новые программы они представят за закрытыми дверями, но благодаря прямой трансляции болельщики ничего не пропустят.

Пропускать это событие в принципе нельзя: в этом году как никогда намечаются яркие противостояния тренерских штабов. Воспитанники «Хрустального» традиционно очень сильны, но талантливые и крайне перспективные фигуристы подрастают сейчас в самых разных школах.

Кто круче всех из юниоров подготовился к новому сезону — предсказать невозможно. От этого ожидание контрольных прокатов ещё более волнительно. Молодёжи есть чем удивить и, пожалуй, даже больше, чем взрослым!

12-летняя квадистка Тутберидзе против лучших юниорок Плющенко

Самой младшей участницей контрольных прокатов станет одарённая ученица Этери Тутберидзе Маргарита Базылюк. В марте девочке исполнилось всего 12 лет, но она уже владеет четверными тулупом и сальховом, которые успешно исполняет на соревнованиях. В прошлом сезоне Маргарита выиграла практически все свои старты и лишь однажды не попала на пьедестал — неудачно выступила в произвольной на самом первом турнире. Тогда же она впервые пошла на квады: с помаркой приземлила четверной тулуп и упала с четверного сальхова. Зато потом щёлкала их, как орешки, и довела до трёх штук в программе. В итоге 11-летняя на тот момент девочка превратилась в настоящую грозу детских баталий.

Очень интересно, как будет выглядеть Маргарита теперь — на фоне более взрослых фигуристок. Особенно в сравнении с 15-летней Вероникой Жилиной, которая тоже начала демонстрировать квады на турнирах в 11 лет, тренируясь в «Хрустальном». Правда, дальше сольного четверного тулупа она не пошла, а позже перешла в «Ангелы Плющенко», где вскоре выучила тройной аксель и четверной сальхов.

Нику часто критикуют за слишком сложный контент и недостаток артистизма. Такая же история у Маргариты. Однако последняя более стабильна, благодаря чему может вполне обыграть старших девушек при очной встрече. Да и в силу совсем юного возраста недостаток эмоций во время проката у неё пока не играет существенной роли. А вот звёздочке Евгения Плющенко пора доказать, что она сильна не только в технике, но и в передаче образов на льду. Всё-таки фигурное катание — это симбиоз спорта и искусства, поэтому без актёрского мастерства не обойтись.

Евгений Плющенко и Вероника Жилина Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Работа над артистизмом актуальна и для другой воспитанницы Плющенко — 14-летней Софьи Титовой. На самом деле она весьма эмоциональная фигуристка, но обычно проявляет чувства после проката, что отнюдь не вдохновляет судей. Возможно, на контрольных прокатах подросшая Соня наконец оставит все эмоции на льду, а её контент из тройного акселя и четверного сальхова не позволит новоиспечённой юниорке Тутберидзе внезапно вырваться вперёд.

Четверные лутцы в арсенале фигуристок «Хрустального» и ЦСКА

Минимум две юниорки на контрольных прокатах могут пойти на сложнейшие четверные лутцы. Эти квады 14-летняя Алиса Двоеглазова и 12-летняя Алёна Принёва ранее чисто исполняли на соревнованиях, так что они для них не в новинку. Алиса к тому же — подопечная Тутберидзе, поэтому ожиданий в преддверии нового сезона с ней связано, естественно, много. Её напарница по группе 15-летняя Дарья Садкова, вероятно, планирует выйти во взрослые, поэтому именно Алисе предстоит наиболее активно защищать честь родного тренерского штаба на юниорских турнирах.

Задача-максимум — отвоевать золото первенства России, которое в этом году впервые за долгое время выиграла одиночница не из «Хрустального». Сделать это будет сложно: на лидерство метят многие девушки.

Алиса Двоеглазова Фото: Артём Сахаров, «Чемпионат»

Алёна Принёва, например, ещё один вундеркинд нового поколения фигуристок. В ноябре она отпразднует 13-летие, но уже сейчас может похвастаться четверным лутцем, который умеет исполнять не только сольно, но и в каскаде. Тренируется она в ЦСКА под руководством Екатерины Моисеевой, а болельщики нередко находят в Алёне внешние сходства с Александрой Трусовой.

Насколько эти сходства реальны — каждый решает сам, но наблюдать за развитием мини-версии Русской ракеты действительно любопытно. Несмотря на отсутствие наставника с громким именем, она без проблем выдерживает жёсткую конкуренцию.

Рубцова выйдет после травмы

Есть чем впечатлить воспитаннице Сергея Давыдова 14-летней Марии Гордеевой. Четверной тулуп и четверной сальхов помогли ей закончить прошлый сезон с бронзой первенства России и финала Кубка Федерации. В обоих случаях Маша обыграла Софью Титову с более насыщенным ультра-си контентом. Из-за этого неминуемо разразился мощный скандал, и теперь над Машей нависла угроза реванша соперницы.

Очень волнительно, как обстоят дела и у 14-летней Любови Рубцовой из группы Алексея Василевского. В январе она сломала ногу, поэтому вынужденно отказалась от ультра-си на основных юниорских турнирах. Между тем в арсенале Любы значатся и четверные прыжки, и тройной аксель, которые, надеемся, мы увидим у неё в ближайшее время.

Любовь Рубцова Фото: РИА Новости

Действующая же чемпионка России среди юниоров 16-летняя Алина Горбачёва, к сожалению, пропустит контрольные прокаты. В июле она получила травму после падения с тройного акселя на тренировке, и пока ей нельзя прыгать. Впрочем, не исключено, что Алину пригласят выступить на взрослых прокатах в сентябре. Тем более она сообщала, что кататься по юниорам в новом сезоне не планирует. Желанный титул при ней — пора переходить на новый уровень.

У Тутберидзе один, но крайне сильный одиночник

У парней главными звёздами юниорских контрольных прокатов запросто могут стать 13-летние Арсений Федотов и Лев Лазарев, которые тренируются у Этери Тутберидзе и Сергея Давыдова соответственно. Арсений в прошлом сезоне завоевал золото на всех девяти турнирах, в которых участвовал. Стабильный контент из тройного акселя, четверного тулупа и четверного сальхова помогал ему «привозить» более опытным конкурентам десятки баллов и неизменно улыбаться с первой ступени пьедестала.

Арсений Федотов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Лев Лазарев тоже успел громко заявить о себе, хотя не на всех стартах брал медали. Тем не менее именно он едва не вырвал победу у Федотова на первенстве России – 2023. Проиграл тогда исключительно компонентами. Главное оружие Льва — четверной лутц, который вкупе с тройным акселем и четверным тулупом – обязательная составляющая его произвольной программы.

Показать четверной лутц способен и самый юный участник контрольных прокатов — Вадим Воронов, которому исполнится 13 лет 19 августа. Мальчик занимается у Игоря Лютикова и крайне трудоспособен: откатал 16 турниров в прошлом сезоне!

Немного забавно, что на один лёд с 13-летними спортсменами выйдут и достаточно взрослые ребята: 17-летние Николай Угожаев и Николай Логинов и 18-летний Григорий Фёдоров. Последний — чемпион России по прыжкам, тренируется в ЦСКА у Светланы Соколовской.

Кстати, у парней Соколовской наибольшее представительство на этих контрольных прокатах: кроме Фёдорова, готовность к соревнованиям продемонстрируют 15-летний Эдуард Карартынян и 14-летний Николай Колесников. Для Коли предыдущий сезон выдался непростым: он долго восстанавливался от старой травмы, но под конец всё же собрал четверные тулуп и сальхов. Посмотрим, выучил ли он что-то новенькое или придержит новые козыри до соревнований.

От ученика Плющенко ждут полноценных программ

Представлять мужскую часть «Ангелов Плющенко» на контрольных прокатах будет 15-летний Никита Сарновский. У юноши ярко выражен прыжковый талант, на который делается едва ли не единственная ставка в его программах. Интересно, изменилось ли что-то за межсезонье и найдётся ли в новых постановках Никиты место для красивого выразительного катания? Будет обидно, если скудные по части хореографии программы помешают ему реализовать спортивные амбиции.

Никита Сарновский Фото: Артём Сахаров, «Чемпионат»

От Кирилла Давыденко заявлено два трикселиста: 13-летний Иван Рамзенков и 15-летний Дмитрий Шелковников. Ещё один трикселист — 14-летний Макар Пузин из «Армии фигурного катания» является лучшим юниором московской области. Однако всей тройке с учётом высокой конкуренции, конечно, пора усложнять контент четверными прыжками, и, может быть, этой задаче они как раз посвятили летние месяцы.

У 14-летнего подопечного Алексея Василевского Михаила Тихонова другая проблема: из ультра-си у него имеется один нестабильный четверной тулуп. Будет здорово, если на контрольных прокатах он прыгнет тройной аксель. Как ни странно, но этот прыжок порой даже парням даётся сложнее, нежели квады.

В любом случае все ребята талантливые, и от каждого можно ожидать приятных сюрпризов. А кто заслужит звание текущего фаворита — узнаем совсем скоро!

Полный список участников юниорских контрольных прокатов

Юноши: Вадим Воронов, Никита Сарновский, Лев Лазарев, Александр Чмиль, Арсений Федотов, Григорий Фёдоров, Михаил Тихонов, Николай Колесников, Эдуард Карартынян, Иван Рамзенков, Дмитрий Шелковников, Николай Угожаев, Макар Пузин, Николай Логинов.

Девушки: Маргарита Базылюк, Алиса Двоеглазова, Елизавета Куликова, Агата Петрова, Алёна Принёва, Виктория Морозова, Вероника Жилина, Софья Титова, Кира Трофимова, Мария Гордеева, Надежда Понтелеенко, Любовь Рубцова, Елизавета Лабутина, Анастасия Марасанова, Таисия Коробицина.

Расписание и трансляция юниорских контрольных прокатов

В прямом эфире контрольные прокаты юниоров покажут на сайте Первого канала.

16 августа

17:00 — юноши, короткая программа.

17 августа

15:00 — девушки, короткая программа;

17:00 — юноши, произвольная программа.

18 августа

15:00 — девушки, произвольная программа.

«Чемпионат» также будет вести текстовую трансляцию контрольных прокатов.