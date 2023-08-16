Дизайнер: в этом сезоне у Косторной будет яркий образ, а Куница останется как будто в тени

Дизайнер костюмов для фигурного катания Алёна Куклычёва рассказала о работе над костюмами фигуристов Алёны Косторной и Георгия Куницы на новый сезон.

«У меня был первый опыт работы с мужскими костюмами, потому что Алёна перешла в парное катание. Я даже сначала предложила Гоше (Кунице. — Прим. «Чемпионата») сшить в другом месте, но в итоге делала я. Сильно мужчину наряжать не вижу смысла, он должен оставаться мужчиной, но соответствие костюмов должно быть. Это не значит, что он должен быть одет во всё чёрное, можно использовать одну ткань, сделать простой низ, а верх — акцентным, с перекликающимися деталями. В этом сезоне у Косторной будет яркий образ, а Куница останется как будто в тени, для баланса», — рассказала Куклычёва в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Екатериной Авдониной.