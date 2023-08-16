«Косторная может сказать: «Это не надену — это трэш». Всё о создании костюмов фигуристов

Какие цвета — под табу, как ухаживать за нарядами и сколько они стоят? Рассказываем в спецпроекте «Анатомия фигурки».

В мире фигурного катания важна каждая мелочь, включая то, в каком наряде выступает спортсмен. Благодаря костюмам атлетам становится проще передать конкретный образ на льду, что неизбежно влияет на оценки за артистизм.

Но подобрать подходящее платье — задача не из простых. Дизайнерам необходимо найти общий язык как с самим фигуристом, так и с их тренером, создать уникальный фасон, найти выразительный цвет, а главное — создать удобную одежду, в которой любому покорится четверной прыжок.

О том, какие оттенки при создании костюмов — под табу, почему на наряды мужчин нельзя «забивать» и, конечно же, о ценах рассказывают известные дизайнеры в спецпроекте «Чемпионата» «Анатомия фигурки».

Почему «химия» между фигуристом и дизайнером — необходимый элемент работы над костюмом?

Создание костюма для фигуриста — это довольно трудоёмкий процесс, который требует полного включения как дизайнера, так и самого спортсмена. Все топовые дизайнеры, включая Марию Евстигнееву, Алёну Куклычёву и Галину Филатову, отмечают, что прежде всего нужна «химия» с клиентом. Учитывая пожелания фигуриста, можно создать максимально комфортный для него наряд, а это уже половина успеха. Так считает Галина Филатова, у которой сложился мощный тандем с Елизаветой Туктамышевой.

Галина Филатова дизайнер костюмов для фигурного катания «Фигурное катание и художественная гимнастика — это виды спорта, где если атлеты не воспринимают костюм как второе «я», то ничего не получится. Если психологическая роль, которую спортсмен взял на себя, имеет отклик, то он впоследствии вытворяет чудеса».

Согласна с её мнением и Алёна Куклычёва, которая работала с Александрой Трусовой и Алёной Косторной — двумя фигуристками, которые крайне щепетильно относятся к своему внешнему виду. В случае с Королевой квадов Куклычёвой пришлось делать три пары перчаток разного цвета к знаменитому бирюзовому платью из короткой программы сезона-2020/2021. А вот для Косторной Алёна старалась ещё больше, поскольку чемпионка Европы — 2020 и вовсе может отказаться надеть платье, если оно не нравится.

Алёна Куклычёва дизайнер костюмов для фигурного катания «Если Алёна надела платье — оно ей понравилось. Это факт. В обратном случае её не заставить. Она может сказать: «Я это не надену — это трэш», но у нас с ней такого не было. Были рабочие моменты, когда надо что-то переделать, добавить, но в целом мы сработались, и, думаю, отказа теперь не случится».

Хорошие отношения с атлетом помогают найти грамотные художественные решения, привнести что-то личное в костюм, сделать его особенным, запоминающимся. Так было у Марии Евстигнеевой с Андреем Мозалёвым: на костюме фигуриста к олимпийской произвольной программе было вышито созвездие Овна, и это неслучайно.

«Почему звёзды? Потому что моряки тогда ориентировались по ним. Я спросила у Андрея, когда у него день рождения, и на костюме появилось созвездие Овна», — пояснила Евстигнеева.

Андрей Мозалёв Фото: РИА Новости

Однако дизайнеру нужно найти общий язык не только с фигуристом, поскольку наряд создаётся под конкретный образ, музыку, которую в большинстве случаев подбирает спортсмену тренерский штаб. Важно понравиться и специалистам, которые долго и упорно продумывали особенности программ для своих воспитанников.

Галина Филатова давно и плодотворно работает с группой Алексея Мишина, а ведь история их сотрудничества очень забавная:

«У Лизы был номер Destination Calabria, и Алексей Николаевич позвонил с просьбой не сшить костюм, а подобрать аксессуары. Я была ошарашена. Думала, меня разыгрывают: звонит Мишин и говорит: «Мне нужны саксофон, барабаны и тарелки». Но он всё превратил в шутку, и я подумала, раз он с таким юмором относится ко всему, то я вольюсь. И действительно, после первого костюма я начала полноценно работать с этой командой.

Алексей Николаевич очень щепетильный, он обладает своим особенным тонким видением, своеобразным вкусом, пониманием. При этом он философ и может про образ, который у него есть в голове, написать очень много текста. Мы нашли общий язык. Он часто говорит: «Послушайте меня, «старого» модельера», приходит на примерки, иногда берёт ножницы и что-то отрезает, но потом всегда удаляется, не давит, позволяет профессионалу делать своё дело», — рассказала Филатова.

Елизавета Туктамышева Фото: «Чемпионат»/из личного архива Галины Филатовой

Какие цвета — под табу на льду?

Технически создать платье для фигуриста — не так уж и сложно. Профессиональные дизайнеры порой даже позволяют себе работать без эскиза. Тем не менее сложности возникают при подборе материала. В основном это сетка, лайкра и бифлекс, у которого ограниченная палитра цветов, — приходится красить вручную. К примеру, Алёна Куклычёва не использует для этих целей аэрограф, поскольку в этом случае краска ложится поверхностно и впоследствии может слезть. Вместо этого дизайнер работает в акварельной технике, замачивая ткань в красителе — получается ярко и надёжно.

Вообще, подобрать правильный оттенок бывает проблематично. Существует распространённое мнение, что белый, жёлтый и зелёный цвета — под табу в фигурном катании. Что касается последнего, то это, скорее, миф — у Куклычёвой и Филатовой были удачные примеры использования этого цвета. А вот к жёлтому и белому Галина относится с опаской:

«Жёлтый — коварный цвет, с ним надо уметь работать. У Туктамышевой был египетский наряд с золотом, но в нём она вышла всего лишь раз, хотя само платье мне безумно нравилось. Тут надо смотреть на цветотип человека: брюнет, блондин, со светлой или смуглой кожей и так далее. Лизе идут винные оттенки, чёрный — безупречный, он всем идёт. А обожглись мы сильно на белом. Делали костюм под музыку Хачатуряна, примерили, но, как только она вышла на лёд, он её съел. Подумали: «Ну что это за безе?»

Чтобы не происходило подобных неприятных ситуаций, необходимо регулярно тестировать костюм в различных условиях. Примерки и правки нарядов у фигуристов идут весь сезон: делаются коррекции в связи с советами судей, которые отмечают удачные и не очень решения, или же с физиологическими изменениями спортсмена. Юные фигуристы могут вырасти на 10–15 сантиметров за год, что, конечно, усложняет работу дизайнерам.

Мария Евстигнеева дизайнер костюмов для фигурного катания «У нас было так, что даже в течение примерки спортсмен вырос, за месяц. Штаны оказались короткими, пришлось другие делать. Если в течение сезона идёт рост, то обычно они выступают в том, что есть. На вырост шить не очень люблю — неудобно. Особенно если это костюм для девочки-парницы, он должен быть точно по фигуре, чтобы было удобно делать все элементы, выполнять хваты».

Комфорт — главное, на что обращают внимание фигуристы при выборе костюма. Каждый из них проводит собственный тест-драйв.

«Когда работала с Сашей Трусовой, смотрела, как себя ведёт юбка во время прыжка. Фигуристы делают элементы на своё усмотрение, чтобы понять, как они чувствуют наряд. Мешают ли пышные рукава, врезается ли пройма, тянется ли достаточно ткань — смотрят на всё это. С длиной юбки сложно угадать, поэтому после примерки решаем — подлиннее, покороче, более резкую или плавную линию сделать. На манекене этого всего не видно — только в динамике, понимаешь, тяжёлая юбка или нет, насколько прозрачная ткань и так далее», — рассказывает Алёна Куклычёва.

Александра Трусова Фото: РИА Новости

Вес костюма тоже имеет значение?

В целом у дизайнеров большая свобода творчества, но всё же некоторые требования они обязаны соблюдать. Костюмы фигуристов должны соответствовать программе, музыке, не быть слишком открытыми и главное, они должны быть безопасными. ISU наказывает спортсменов за отлетевшие пуговицы, расстёгнутые молнии и другие детали, которые не только мешают восприятию образа, но и могут стать причиной травмы. Именно поэтому дизайнеры обязаны проверить все крепления.

«Ничего нигде не должно расстегнуться, выпасть — грудь, например, за это снимают баллы. За этим надо внимательно следить, в фигурном катании подобных казусов было много. Иначе можно спортсмену навредить, а наш слоган, как и у врачей: «Не навреди». Всё по несколько раз надо проверить: контрольная молния, пуговичка, кнопочка — всё должно держаться крепко. Ещё бывает, когда сам фигурист что-то не до конца застегнул, поэтому нужно продумывать меньше сложностей для них», — считает Галина Филатова.

Обсуждая тему удобства, нельзя не затронуть декор платьев. В основном речь идёт о стразах, которые как раз таки могут сильно помешать спортсмену, поскольку весят они немало. Камиле Валиевой, например, было трудно исполнять четверные прыжки в первой вариации комбинезона к «Болеро», и лишь после облегчения наряда в два раза она стала чувствовать себя увереннее. Дизайнеры полагают, что с техническим прогрессом в фигурном катании пришла тенденция на лаконизм, отказ от излишнего декора.

«Мы все видели обилие страз, переплетение верёвочек, много декора, особенно у московской школы. И вблизи это были платья невероятной красоты, но сейчас это стало мешать при выполнении сложных элементов. Началась тенденция на лаконизм. Подвох в том, что надо найти правильный вес, баланс в частях тела. А стразы, на мой взгляд, уже немножечко моветон», — считает Галина Филатова.

Описывает похожую ситуацию и Мария Евстигнеева:

«Ксения Столбова не особо любила стразы, Маша Артемьева их не любила: на примерке стояла, отковыривала и говорила: «Уберите, пожалуйста, мне и так хорошо». Есть разные задачи, всё зависит от стиля и от пожеланий, можно сделать костюм, хоть полностью обклеенный стразами».

Костюм-трансформер — не для всех?

Сшить эффектный наряд можно и другим способом. В последнее время популярными стали платья-трансформеры. Моду на них открыла Анна Щербакова в программе «Жар-птица», когда её костюм менял цвет с синего на красный. Этот ход мгновенно приковал внимание болельщиков и судей к ученице Этери Тутберидзе, что стало сигналом и для других. Дошло даже до того, что костюмы-трансформеры стали носить мужчины. Евгений Семененко решил всех удивить и к программе «Мастер и Маргарита» заказал именно такой.

«Костюм Жени мы долго перерабатывали: он выступил, потом отметил, что ему неудобно, достаточно долгое время мы ещё что-то доделывали. Потом решили сделать застёжку на магните, и так получилось, что у него поменялся костюм прямо в прыжке», — рассказала Мария Евстигнеева. При этом дизайнер отметила, что подобные наряды подходят только невероятно сконцентрированным фигуристам:

«Мне кажется, для спортсмена такой трюк с трансформером — это сложно, потому что думать о костюме на соревнованиях не совсем правильно. Если он настолько в себе уверен, что может сделать ещё и шоу — это в плюс, но не в ущерб элементам».

Евгений Семененко Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Схожее мнение и у Галины Филатовой:

«Это трюк, это фокус, это цирк. Сделать финальный акцент —круто. Но в спорте это техническая вещь, от спортсмена это требует особой концентрации: что-то дёрнуть, что-то расстегнуть… Это отвлекает. Я думаю, что на показательные выступления взять такое платье — классный ход. А вот с соревновательными прокатами всё сложно. В случае Анны Щербаковой это была вишенка на торте, но не у всех так сработает».

Мужчины тоже любят принарядиться?

Особняком в мире дизайна стоят мужские костюмы, потому что бытует мнение, что их сделать намного проще, ведь одиночники и партнёры-парники и танцоры не сильно волнуются по этому поводу. Однако это не совсем так: фигуристы тоже любят красиво одеться. По признанию Марии Евстигнеевой, Дмитрий Алиев часто влияет на итоговый результат, просто требования у него немного другие:

«Это и по жизни так: девушки чуть больше костюмчики-платьишки любят, а мужчина чисто, аккуратно оделся и пошёл. Не могу сказать, что им всё равно, парни тоже вкладываются, но девушки, наверное, чуть больше. Любой человек, если ему что-то не нравится, это не наденет».

Сшить костюм для мужчины для Марии — не проблема, а вот для Алёны Куклычёвой это был настоящий квест. Дизайнер впервые делала наряд для пары и первое время сильно нервничала:

«У меня был первый опыт работы с мужскими костюмами, потому что Алёна перешла в парное катание. Я даже сначала предложила Гоше (Кунице. — Прим. «Чемпионата») сшить в другом месте, но в итоге делала я. Сильно мужчину наряжать не вижу смысла, он должен оставаться мужчиной, но соответствие костюмов должно быть. Это не значит, что он должен быть одет во всё чёрное, можно использовать одну ткань, сделать простой низ, а верх — акцентным, с перекликающимися деталями. В этом сезоне у Косторной будет яркий образ, а Куница останется как будто в тени, для баланса».

Можно ли стирать костюмы для фигурного катания?

Один костюм создаётся на целый сезон, а иногда и на несколько. Естественно, что он должен пережить это время и остаться в надлежащем виде, поэтому за ним необходимо ухаживать. Все специалисты дизайна в один голос утверждают, что стирать наряды фигуристов можно, но лучше не доверять это самим спортсменам. И Галина Филатова, и Алёна Куклычёва отмечают, что проще это сделать в ателье под присмотром профессионалов. Согласна с ними и Мария Евстигнеева, у которой произошёл форс-мажор с костюмом Дмитрия Алиева:

«Есть костюмы, которые лучше не стирать и вообще ничего с ними не делать, может быть, только проветривать или отдавать в химчистку. Было такое, что бабушка Димы Алиева постирала его костюм — и там всё сошло. Костюм был к программе «Человек в железной маске», и цепи сошли. С костюмами фигуристов нужно обращаться как с театральными, лучше их не стирать. Есть варианты, когда делается печать, тогда — да, можно стирать, если камушки отвалились — можно подклеить. Если что-то порвалось, то костюм приносят в мастерскую и мы его ремонтируем».

Сколько стоит костюм для фигурного катания?

Очевидно, что чемпионский костюм — яркий, качественный, с уникальным дизайном — удовольствие не из дешёвых. Так сколько же в среднем стоит наряд для фигуриста в России?

«Дешевле, чем в некоторых странах. Меньше 1000 долларов. У нас много мастеров, так что каждый может найти себе костюм по карману. Но для чемпионов наряды, наверное, стоят в пределах этой суммы», — рассказывает Галина Филатова.

А вот ценник от Алёны Куклычёвой:

«Не дешевле 60–70 тысяч рублей. За меньшую сумму даже не берусь, потому что думаю, когда мне говорят убрать стразы, чтобы было недорого: «Вам нужно попроще или чтобы было классно?» Мне самой важен результат. Когда начинают ужимать, работа не идёт. Я предлагаю варианты, советую сменить мастера, который может сэкономить. Я никогда не экономлю на материалах, потому что проделываю большую работу, трачу время. Я думаю, в спорте неоправданно сэкономить 10 тысяч, чтобы потом хуже выглядеть. Спрос-то потом будет с меня за результат».

Мария Евстигнеева точную сумму не назвала, но отметила, что «большинство костюмов оплачивает спорткомитет, и у них фиксированная цена, в которую она укладывается».

Предыдущие выпуски спецпроекта: