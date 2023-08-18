Кондратюк: если будут международные соревнования — буду счастлив на них выступать

Российский фигурист Марк Кондратюк, олимпийский чемпион 2022 года в командных соревнованиях, рассказал, как относится к возможному допуску россиян на международные соревнования. В октябре Международный союз конькобежцев (ISU) обсудит возвращение российских и белорусских атлетов на турниры.

«Я жду и очень хочу, чтобы так было, но не думаю об этом. Когда будет решение — прочитаю его и либо обрадуюсь, либо скажу себе: «Ну ладно, значит, будем выступать на российских соревнованиях». Это зависит не от меня, и я никак не могу повлиять на эту ситуацию. Конечно, если будут международные соревнования, буду счастлив на них выступать. Пока их нет, буду выступать на российских, потому что у нас здесь тоже отличные турниры. Гран-при России, прыжковый чемпионат, турнир шоу-программ. С этим у нас всё хорошо», — приводит слова спортсмена издание «РИА Новости Спорт».