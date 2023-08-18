Мозалёв: лучше сделать прыжок на плюс, чем более сложный на минус или базовую стоимость

Российский фигурист Андрей Мозалёв высказался о прыжках.
«Близок ли мне формат чемпионата России по прыжкам? Да. У нас же были в детстве соревнования — элементы на Всероссийских соревнованиях «Мемориал С. А. Жука» среди мальчиков и девочек. Мы там активно прыгали всё, что к тому моменту успели наработать. Ну, и поскольку я одиночник, то прыжки и Мозалёв — неотделимы друг от друга.
Нужно ли разнообразить прыжковый набор? Каждый делал то, что умеет и что — это немаловажно — стабильно получается. В том же командном зачёте нужно не подвести свою команду, поэтому каждый прыгает то, что уверенно приземляет. Аналогично и в личном зачёте. Лучше сделать прыжок на плюс, чем более сложный, но на минус или на базовую стоимость», — приводит слова Мозалёва «Матч ТВ».
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