Мозалёв: мне кажется, никто из нас не привык к отстранению России
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Фигурист Андрей Мозалёв высказался об отстранении России от участия в международных соревнованиях.
«Мне кажется, никто из нас ещё не привык к этому. Могу сказать, что подготовка еще более серьезная, чем тогда, когда в нашей жизни были международные соревнования, так как у нас в России сейчас очень высокий уровень конкуренции. И к тому же все может измениться в любой момент, и нужно быть ко всему готовым, во всеоружии.
Не приходят ли уже сейчас тревожные мысли «а вдруг, и до Олимпиады не выпустят на международную арену»? Признаюсь, посещают иногда. Но я надеюсь и верю в лучшее», — приводит слова Мозалёва «Матч ТВ».
Мозалёв занимал третье место на чемпионате России 2022 года, а также принимал участие в ОИ-2022.
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