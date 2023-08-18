Мозалёв: в новом сезоне планируем изобразить историю падшего ангела

Российский фигурист Андрей Мозалёв рассказал о своих программах в новом сезоне.

«В этом сезоне мы решили реализовать нашу давнюю задумку — создать и показать одну сюжетную линию для двух программ, историю с продолжением и окончанием. Предвосхищая возможные вопросы о повторении концепции, отмечу, что мы несколько лет вынашивали эту идею, но реализовать её решились только в этом сезоне, именно сейчас совпали все кусочки пазла — моя моральная готовность, выбор музыки, задуманная хореография, глубокий смысл. Словом, так сложились звёзды. И это будет история падшего Ангела, его Книга Жизни.

Короткая программа — глава первая, сюжет открывается с изгнания Ангела на Землю. Он в растерянности и смятении бредёт в сторону большого города, его чёрные крылья бессильно шелестят за спиной… Будучи уверенным в абсолютной человеческой греховности и порочности, он будет долго и мучительно искать свой путь на Земле, свой способ сосуществования с нами.

Вторая глава — произвольная программа — расскажет о трансформации чувств, сознания, телесной оболочки Ангела. Люди открываются для него с иной стороны, его глубоко трогает то, как мы умеем любить, дружить, сопереживать. И, желая испытывать такой же спектр чувств, он принимает сложное, но однозначное решение — он хочет стать человеком. Для этого ему нужно освободиться из клетки, которой стало его бесплотное ангельское тело, уже чужое и инородное. И вот крылья решительно сброшены, и впервые за всю его бесконечную жизнь ему очень больно. Теперь он смертен, теряя сознание от боли, он слышит звуки приближающейся машины скорой помощи… Он знает и верит — его обязательно спасут. На этом заканчивается Книга жизни Ангела — на Земле стало одним человеком больше, но это уже совсем другая история», — приводит слова Мозалёва «Матч ТВ».