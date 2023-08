Жилина: планирую исполнять тройной аксель, ультра-си и четверные

Российская фигуристка Вероника Жилина рассказала о программе в новом сезоне.

«Чтобы не просто исполнять элементы, а понимать, что изображаешь на льду, в короткой программе (Can't Help Falling in love) мы придумали историю, в которой я представляю, что оказываюсь в замкнутом пространстве, меня одолевает страх. По программе я пытаюсь справиться со своими эмоциями. Обращаюсь к людям, зрителям, судьям, которые смотрят на меня, но они меня будто не видят и не слышат. Только я сама могу помочь себе выбраться из этой ситуации. Когда программа будет вкатана, думаю, мы сможем это скатать музыкально и выразительно. И в конце я справляюсь со всеми переживаниями и выхожу из этого пространства, нахожу выход.

Конечно, программы будут накатываться в сезоне. Конечно, планируем исполнять ультра-си. Четверные, тройной аксель. Пока не стану ничего говорить конкретно, но контент программ будет сложным.

На прокатах мы не стали показывать всё, потому что программы надо доработать. Ну и накануне прокатов мы вернулись из Китая, а на следующий день уже приехали в Новогорск. Разница во времени не особо сказалась. Наверное, потому что в Пекине я лично получила огромный опыт. Было много репетиций, каждый день по два шоу, несколько выходов на лёд. На первом выступлении было немного волнительно, а потом привыкаешь, и всё становится понятным, появляется уверенность.

Ну я и сама изменилась. По сравнению с прошлым сезоном стала увереннее на льду и в жизни. Более открытой. Стала больше общаться с разными людьми. Это мне помогает», — приводит слова Жилиной сайт ФФККР.