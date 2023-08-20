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Радионова: женское юниорское катание сейчас выглядит интереснее и увереннее, чем взрослое

Радионова: женское юниорское катание сейчас выглядит интереснее и увереннее, чем взрослое
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Российская фигуристка Елена Радионова, выступавшая в одиночном фигурном катании, поделилась мнением о юниорских контрольных прокатах, которые прошли на этой неделе в Новогорске.

«Юниоры показали очень высокий уровень катания. Мне кажется, в их арсенале четверных больше, чем у взрослых. Особенно это касается девочек, они прыгали и лутцы, и тулупы, и сальховы. Женское юниорское катание сейчас выглядит интереснее и увереннее, чем взрослое.

Мне понравились Алёна Принёва, Агата Петрова и Кира Трофимова. Очень компонентные фигуристки. Если Кира добавит элементы ультра‑си, то сможет стать лидером сезона, она музыкальная, хорошо катит и чувствует музыку. Принёва тоже хорошо скользит, плюс исполнила четверной лутц, а это заявка. У Петровой воздушные программы, которые ей подходят, она танцевальная и хорошо слышит музыку.

Среди мальчиков отмечу Арсения Федотова, Льва Лазарева и Николая Угожаева. Первые два фигуриста — лёгкие, звонкие, юные, в них есть особенная энергетика. Уверена, что через какое‑то время они смогут стать лидерами мужского фигурного катания. Конечно, им придётся пройти нелёгкий путь, но потенциал у них огромный.

Хочу заметить, что наше юниорское катание стало лучше не только в техническом плане, но и с точки зрения хореографии и скольжения. Несмотря на высокую сложность в техническом плане, юниоры показали насыщенные программы с высокой второй оценкой. Видно, что в межсезонье была проделана большая работа. Буду болеть и переживать за ребят в новом сезоне. Пусть у них всё получится. У нас классная молодёжь», — приводит слова Радионовой «Матч ТВ».

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