Фигурист Кутовой: единственный турнир, который я посмотрел, — чемпионат мира

Призёр этапа Гран-при ISU среди юниоров, призёр финала Кубка России среди юниоров фигурист Андрей Кутовой, занимающийся в школе Тамары Москвиной под руководством Вероники Дайнеко, ответил на вопросы, следил ли он в прошлом году за международным сезоном и были ли фигуристы, чьи программы или какие-то другие отдельные аспекты понравились.
«Честно скажу, не следил. Единственный турнир, который я посмотрел, – чемпионат мира. Мне очень понравилось, как выступили Джун Хван Ча и Сёма Уно. В основном я смотрел наши национальные турниры. Уверен, что они не менее интересные, чем зарубежные», – сказал Кутовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.
В этом году Кутовой одержал победу во Всероссийских соревнованиях памяти заслуженного тренера России И. Б. Ксенофонтова.
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