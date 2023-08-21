Фигурист Кутовой: единственный турнир, который я посмотрел, — чемпионат мира

Призёр этапа Гран-при ISU среди юниоров, призёр финала Кубка России среди юниоров фигурист Андрей Кутовой, занимающийся в школе Тамары Москвиной под руководством Вероники Дайнеко, ответил на вопросы, следил ли он в прошлом году за международным сезоном и были ли фигуристы, чьи программы или какие-то другие отдельные аспекты понравились.

«Честно скажу, не следил. Единственный турнир, который я посмотрел, – чемпионат мира. Мне очень понравилось, как выступили Джун Хван Ча и Сёма Уно. В основном я смотрел наши национальные турниры. Уверен, что они не менее интересные, чем зарубежные», – сказал Кутовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

В этом году Кутовой одержал победу во Всероссийских соревнованиях памяти заслуженного тренера России И. Б. Ксенофонтова.