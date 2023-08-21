Загитова прокомментировала появление в футболке с надписью «безызбежно»

Российская фигуристка Алина Загитова выложила в своём телеграм-канале видео, на котором она запечатлена в футболке с надписью «#безызбежно».
Видео доступно в телеграм-канале Алины Загитовой.
«Так, ребят, шутки шутками, а мне кажется, это новый тренд (смеётся). И мы ждём от вас максимальной поддержки. Хештег вы знаете», — сказала Загитова.
Ранее спортсменка, оговорившись, произнесла слово «безызбежно» на одном из интервью.
21-летняя Загитова приостановила спортивную карьеру в декабре 2019 года. Алина является чемпионкой мира 2019 года, серебряным призёром Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях фигуристов, чемпионкой Европы 2018 года.
Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Ю На фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании.
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