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Анжелика Крылова: у одиночников на рёбра так досконально не смотрят

Анжелика Крылова: у одиночников на рёбра так досконально не смотрят
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Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию, тренер и хореограф Анжелика Крылова рассказала о специфике правил в танцах на льду.

«С введением новых правил появилось много обязательных элементов и в ритмическом танце, и в произвольном. У танцоров должна быть сильно выраженная рёберность, которую оценивают технические бригады. Это очень сложно, и мы над этим много работаем. У одиночников на рёбра так досконально не смотрят, а у нас чуть ли не под микроскопом их проверяют в замедленной съёмке! Нельзя поменять ребро, иначе не получишь уровень. Обычный зритель, наверное, всего этого совсем не замечает, но для нас данный момент очень важен.

В танцах на льду сложные вращения и поддержки. При этом желательно постоянно придумывать что-то новое. Я стараюсь своим парам регулярно давать новые элементы на высокие уровни. Чтобы им не было скучно катать одно и то же (смеётся). Очень много над этим также работаем», — сказала Крылова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Кирюхиной.

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