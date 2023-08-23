Анжелика Крылова — о травмах в танцах на льду: каждый день кто-то падает на тренировке

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию, тренер и хореограф Анжелика Крылова рассказала о специфике травм в танцах льду. Специалист отметила, что эта дисциплина фигурного катания является крайне травмоопасной.

«Травм в танцах на льду много: чаще всего страдают колени, спина. Сейчас наш вид стал ещё более травмоопасным, потому что появилось много сложных акробатических элементов. Не скажу, что танцы сверхтравматичны, но травмы у нас есть, к сожалению. Каждый день кто-то падает на тренировке: то на копчик, то на спину, то на колени, то на голову. Случаются порезы», — сказала Крылова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Кирюхиной.

Напомним, Крылова — серебряный призёр Олимпиады 1998 года в Нагано, двукратная чемпионка мира (1998, 1999) и чемпионка Европы (1999).