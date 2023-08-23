«Белла Хадид, бойся нашу модницу». Худайбердиева — о новых фото Валиевой

Олимпийская чемпионка 2022 года в командном турнире, чемпионка Европы – 2022, российская фигуристка Камила Валиева опубликовала в социальных сетях снимки в стильном образе. Валиева примерила джинсовый корсет и штаны-парашюты.

Фото: из личного архива Камилы Валиевой

Фото: из личного архива Камилы Валиевой

На фото отреагировала чемпионка России 2023 года в танцах на льду Елизавета Худайбердиева, выступающая в паре с Егором Базиным. «Белла Хадид, бойся нашу модницу», — написала Худайбердиева в комментариях к посту.

26 апреля Валиевой исполнилось 17 лет. В сезоне-2022/2023 Камила выиграла два этапа Гран-при России и чемпионат страны по прыжкам. В финале Гран-при России и на чемпионате страны Камила завоевала серебряные медали.

Напомним, в декабре 2021 года на чемпионате России Валиева сдала положительный допинг-тест. Результаты тестирования стали известны только после окончания командного турнира Олимпиады-2022. В январе Дисциплинарный комитет РУСАДА в качестве наказания лишил спортсменку только золота чемпионата страны. На это решение были поданы апелляции Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), РУСАДА и Международного союза конькобежцев (ISU), которые CAS решил объединить в одно производство. Слушания по делу Валиевой в Спортивном арбитражном суде (CAS) пройдут с 26 по 29 сентября в закрытом режиме в Лозанне (Швейцария).