Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Нугуманова заявила, что для комфортной жизни ей необходим миллион рублей в месяц

Нугуманова заявила, что для комфортной жизни ей необходим миллион рублей в месяц
Комментарии

20-летняя российская фигуристка Елизавета Нугуманова ответила, сколько ей нужно денег в месяц, чтобы чувствовать себя комфортно.

«Миллион рублей. Чтобы не отказывать себе ни в чём, покупать всё, что хочу. Я иду к этому. Почти у каждого есть шанс на развитие, понятно, что кому-то сложнее.

Надеюсь, в скором времени везде в России будут катки. Мне часто пишут молодые спортсменки с просьбами прислать одежду для выступлений, что-то отправляю, стараюсь помогать. Кто-то кидает видео прыжков, смотрю и объясняю, что не так. Я отвечала каждому, кто просил о помощи касательно фигурного катания», — приводит слова Нугумановой «Матч ТВ».

Ранее стало известно, что Нугуманова вошла в тренерский состав новой школы «Ангелов Плющенко» в Москве.

Материалы по теме
Уж замуж невтерпёж! Кто самая завидная невеста среди фигуристок?
Рейтинг
Уж замуж невтерпёж! Кто самая завидная невеста среди фигуристок?
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android