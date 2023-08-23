Нугуманова заявила, что для комфортной жизни ей необходим миллион рублей в месяц

20-летняя российская фигуристка Елизавета Нугуманова ответила, сколько ей нужно денег в месяц, чтобы чувствовать себя комфортно.

«Миллион рублей. Чтобы не отказывать себе ни в чём, покупать всё, что хочу. Я иду к этому. Почти у каждого есть шанс на развитие, понятно, что кому-то сложнее.

Надеюсь, в скором времени везде в России будут катки. Мне часто пишут молодые спортсменки с просьбами прислать одежду для выступлений, что-то отправляю, стараюсь помогать. Кто-то кидает видео прыжков, смотрю и объясняю, что не так. Я отвечала каждому, кто просил о помощи касательно фигурного катания», — приводит слова Нугумановой «Матч ТВ».

Ранее стало известно, что Нугуманова вошла в тренерский состав новой школы «Ангелов Плющенко» в Москве.