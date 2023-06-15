Уж замуж невтерпёж! Кто самая завидная невеста среди фигуристок?

Многие наши известные фигуристки уже обрели вторую половинку и счастливы на личном фронте. Кто-то успел отпраздновать свадьбу, как Елена Радионова, или помолвиться, как Алёна Косторная. Кто-то пока не торопится в ЗАГС, но определенно отдал ключик от сердца бойфренду, как Александра Трусова.
Однако немало и тех, кого влюблённые поклонники ещё могут попытаться завоевать. Среди завидных невест — такие титулованные чемпионки, как Алина Загитова, которая на свадьбе Даниила Глейхенгауза уверенно поймала букет невесты и согласно традиции должна выйти замуж следующей.
Успешные, красивые, популярные — эти девушки самостоятельно строят светлое будущее и впечатляют списком достижений, несмотря на совсем молодой возраст. Кому-то однажды очень повезёт обрести в ком-то из них спутницу жизни.
Так давайте выберем из наших блистательных фигуристок самую завидную невесту! Внизу восемь прекрасных номинанток, голосуйте!
- Если вы хотите поднять свою фаворитку в рейтинге, нажимайте на стрелочку вверх «↑».
- Если считаете, что кто-то должен быть в списке ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
Елизавета Туктамышева
Кто достоин занять место рядом с Императрицей? Наверное, как минимум император. С другой стороны, открытая, позитивная и жизнерадостная Лиза может дать шанс и менее величественной личности. Всё равно в паре самой яркой будет однозначно она. В послужном списке Лизы практически все главные титулы, а длинная спортивная карьера — отдельный повод для гордости.
Кроме того, несравненная трикселистка — звезда мужского журнала Maxim, где снялась в разгар соревновательного сезона, а затем взяла серебро на чемпионате мира в Стокгольме.
Правда, недавно Лиза намекнула, что у неё вновь появился любимый. Подозревают, что это её бывший — фигурист Андрей Лазукин. Но пока никаких реальных подтверждений нет, и кто-то другой вполне может оказаться новым возлюбленным Лизы.
Анна Щербакова
Ещё недавно Аню воспринимали исключительно как ребёнка, но пора признать: она выросла и из угловатого подростка превратилась в изумительную девушку. Однако олимпийская чемпионка Пекина может похвастаться не только красотой, но и обширным списком достижений. Среди них, помимо спортивных побед, отличное владение английским языком, яркий дебют в роли телеведущей, крупные контракты с известными фирмами и целая армия поклонников по всему миру.
Чтобы покорить Аню, конечно, придётся потрудиться, однако такая девушка стоит миллионов усилий!
Анастасия Мишина
Настя — идеальная партнёрша для Александра Галлямова на льду, но в романтику перед зрителями и судьями они лишь играют. Есть ли кто-то у спортсменки за пределами катка, она не раскрывает и, кажется, сосредоточена полностью на карьере. Медалей и титулов у неё при этом очень много: чемпионка России, Европы и мира, олимпийская чемпионка в команде — обычные парни не соответствуют её высоким заслугам и статусу.
Но Настя никогда и не выставляла требований к возможному жениху: наверное, главное, чтобы тот не ревновал её к партнёру по спорту.
Алина Загитова
Обладательница всех титулов в фигурном катании тщательно охраняет личную жизнь от публики и не спешит раскрывать свой статус. Алину не раз подозревали в романах, но ни один пока не подтвердился. Имя избранника, если таковой имеется, она хранит в тайне и не спешит рушить надежды многочисленных поклонников завоевать своё расположение.
Впрочем, в YouTube-шоу «Дерзкая готовка» девушка загадочно сообщила, что её сердце, возможно, несвободно. А на свадьбе Даниила Глейзенгауза и вовсе поймала букет невесты!
В любом случае тому, кого выберет в итоге Алина, сказочно повезёт надеть колечко на её безымянный палец. А как скоро это случится — покажет время.
Александра Бойкова
Знаменитая парница известна бунтарским характером и дерзкой натурой. Но одновременно Саша очень романтичная и поэтичная девушка, которая обожает путешествия, книги и необычные фотосессии. В данный момент она всю себя посвящает спорту и чётко идёт вместе с Дмитрием Козловским к следующей Олимпиаде.
Но, возможно, на этом пути у Саши найдётся место и для второй половинки, которая будет поддерживать её в горячих спорах с общественностью и в изучении опасных элементов ультра-си.
Станислава Константинова
Стася была очень перспективной одиночницей, когда каталась в юниорах, но взрослая карьера сложилась не слишком успешно. Тем не менее это не отменяет того факта, что её катанием восторгалось огромное число людей, а она до последнего старалась вернуться в соревновательную обойму.
Спортсменку и после официального объявления об уходе из большого спорта знают и любят многие болельщики. А юные фигуристы с удовольствием участвуют в её мастер-классах и сборах.
О личной жизни умница и красавица Станислава не распространяется, поэтому не исключено, что она выйдет замуж, так и не представив жениха публике.
Елизавета Нугуманова
Красавица-фигуристка в одиночном плавании не только на льду, но и в жизни. В соцсетях Лиза, отвечая на вопросы болельщиков, признавалась, что сейчас у неё никого нет. Однако недостатка в ухажёрах она точно не испытывает, ведь её зажигательные танцы и видео способны растопить сердце любого. Отсутствие громких титулов компенсируется у Лизы большой популярностью и востребовательностью рекламодателей в соцсетях. Девушка она деловая: знает себе цену и в обиду не даст. Но надёжное мужское плечо лишним рядом с Лизой не будет.
Мария Сотскова
Участница Олимпиады в Пхёнчхане имеет за плечами неприятный опыт брака, который пошатнул её былую веру в мужскую половину человечества. Зато теперь Маша уж точно тщательно подойдёт к выбору избранника и согласится осчастливить предельно достойного её руки парня. Того, кто станет её спутником жизни, ждут бесконечные кулинарные таланты фигуристки и атмосфера тепла и уюта даже в самый хмурый день.
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