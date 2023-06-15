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Завидные невесты среди фигуристок, голосование, рейтинг: Загитова, Щербакова, Туктамышева

Уж замуж невтерпёж! Кто самая завидная невеста среди фигуристок?
Дарья Кирюхина
Завидные невесты среди фигуристок
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Загитова уже поймала свадебный букет, сулящий скорое замужество.

Многие наши известные фигуристки уже обрели вторую половинку и счастливы на личном фронте. Кто-то успел отпраздновать свадьбу, как Елена Радионова, или помолвиться, как Алёна Косторная. Кто-то пока не торопится в ЗАГС, но определенно отдал ключик от сердца бойфренду, как Александра Трусова.

Однако немало и тех, кого влюблённые поклонники ещё могут попытаться завоевать. Среди завидных невест — такие титулованные чемпионки, как Алина Загитова, которая на свадьбе Даниила Глейхенгауза уверенно поймала букет невесты и согласно традиции должна выйти замуж следующей.

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Успешные, красивые, популярные — эти девушки самостоятельно строят светлое будущее и впечатляют списком достижений, несмотря на совсем молодой возраст. Кому-то однажды очень повезёт обрести в ком-то из них спутницу жизни.

Так давайте выберем из наших блистательных фигуристок самую завидную невесту! Внизу восемь прекрасных номинанток, голосуйте!

  • Если вы хотите поднять свою фаворитку в рейтинге, нажимайте на стрелочку вверх «↑».
  • Если считаете, что кто-то должен быть в списке ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
Рейтинг: самая завидная невеста среди фигуристок
Елизавета Туктамышева
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
1 место

Елизавета Туктамышева

Кто достоин занять место рядом с Императрицей? Наверное, как минимум император. С другой стороны, открытая, позитивная и жизнерадостная Лиза может дать шанс и менее величественной личности. Всё равно в паре самой яркой будет однозначно она. В послужном списке Лизы практически все главные титулы, а длинная спортивная карьера — отдельный повод для гордости.

Кроме того, несравненная трикселистка — звезда мужского журнала Maxim, где снялась в разгар соревновательного сезона, а затем взяла серебро на чемпионате мира в Стокгольме.

Правда, недавно Лиза намекнула, что у неё вновь появился любимый. Подозревают, что это её бывший — фигурист Андрей Лазукин. Но пока никаких реальных подтверждений нет, и кто-то другой вполне может оказаться новым возлюбленным Лизы.

Анна Щербакова
Фото: Из личного архива Анны Щербаковой
2 место

Анна Щербакова

Ещё недавно Аню воспринимали исключительно как ребёнка, но пора признать: она выросла и из угловатого подростка превратилась в изумительную девушку. Однако олимпийская чемпионка Пекина может похвастаться не только красотой, но и обширным списком достижений. Среди них, помимо спортивных побед, отличное владение английским языком, яркий дебют в роли телеведущей, крупные контракты с известными фирмами и целая армия поклонников по всему миру.

Чтобы покорить Аню, конечно, придётся потрудиться, однако такая девушка стоит миллионов усилий!

Анастасия Мишина
Фото: РИА Новости
3 место

Анастасия Мишина

Настя — идеальная партнёрша для Александра Галлямова на льду, но в романтику перед зрителями и судьями они лишь играют. Есть ли кто-то у спортсменки за пределами катка, она не раскрывает и, кажется, сосредоточена полностью на карьере. Медалей и титулов у неё при этом очень много: чемпионка России, Европы и мира, олимпийская чемпионка в команде — обычные парни не соответствуют её высоким заслугам и статусу.

Но Настя никогда и не выставляла требований к возможному жениху: наверное, главное, чтобы тот не ревновал её к партнёру по спорту.

Алина Загитова
Фото: Из личного архива Алины Загитовой
4 место

Алина Загитова

Обладательница всех титулов в фигурном катании тщательно охраняет личную жизнь от публики и не спешит раскрывать свой статус. Алину не раз подозревали в романах, но ни один пока не подтвердился. Имя избранника, если таковой имеется, она хранит в тайне и не спешит рушить надежды многочисленных поклонников завоевать своё расположение.

Впрочем, в YouTube-шоу «Дерзкая готовка» девушка загадочно сообщила, что её сердце, возможно, несвободно. А на свадьбе Даниила Глейзенгауза и вовсе поймала букет невесты!

В любом случае тому, кого выберет в итоге Алина, сказочно повезёт надеть колечко на её безымянный палец. А как скоро это случится — покажет время.

Александра Бойкова
Фото: Из личного архива Александры Бойковой
5 место

Александра Бойкова

Знаменитая парница известна бунтарским характером и дерзкой натурой. Но одновременно Саша очень романтичная и поэтичная девушка, которая обожает путешествия, книги и необычные фотосессии. В данный момент она всю себя посвящает спорту и чётко идёт вместе с Дмитрием Козловским к следующей Олимпиаде.

Но, возможно, на этом пути у Саши найдётся место и для второй половинки, которая будет поддерживать её в горячих спорах с общественностью и в изучении опасных элементов ультра-си.

Станислава Константинова
Фото: Из личного архива Станиславы Константиновой
6 место

Станислава Константинова

Стася была очень перспективной одиночницей, когда каталась в юниорах, но взрослая карьера сложилась не слишком успешно. Тем не менее это не отменяет того факта, что её катанием восторгалось огромное число людей, а она до последнего старалась вернуться в соревновательную обойму.

Спортсменку и после официального объявления об уходе из большого спорта знают и любят многие болельщики. А юные фигуристы с удовольствием участвуют в её мастер-классах и сборах.

О личной жизни умница и красавица Станислава не распространяется, поэтому не исключено, что она выйдет замуж, так и не представив жениха публике.

Елизавета Нугуманова
Фото: Из личного архива Елизаветы Нугумановой
7 место

Елизавета Нугуманова

Красавица-фигуристка в одиночном плавании не только на льду, но и в жизни. В соцсетях Лиза, отвечая на вопросы болельщиков, признавалась, что сейчас у неё никого нет. Однако недостатка в ухажёрах она точно не испытывает, ведь её зажигательные танцы и видео способны растопить сердце любого. Отсутствие громких титулов компенсируется у Лизы большой популярностью и востребовательностью рекламодателей в соцсетях. Девушка она деловая: знает себе цену и в обиду не даст. Но надёжное мужское плечо лишним рядом с Лизой не будет.

Мария Сотскова
Фото: Из личного архива Марии Сотсковой
8 место

Мария Сотскова

Участница Олимпиады в Пхёнчхане имеет за плечами неприятный опыт брака, который пошатнул её былую веру в мужскую половину человечества. Зато теперь Маша уж точно тщательно подойдёт к выбору избранника и согласится осчастливить предельно достойного её руки парня. Того, кто станет её спутником жизни, ждут бесконечные кулинарные таланты фигуристки и атмосфера тепла и уюта даже в самый хмурый день.

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