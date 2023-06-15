Уж замуж невтерпёж! Кто самая завидная невеста среди фигуристок?

Многие наши известные фигуристки уже обрели вторую половинку и счастливы на личном фронте. Кто-то успел отпраздновать свадьбу, как Елена Радионова, или помолвиться, как Алёна Косторная. Кто-то пока не торопится в ЗАГС, но определенно отдал ключик от сердца бойфренду, как Александра Трусова.

Однако немало и тех, кого влюблённые поклонники ещё могут попытаться завоевать. Среди завидных невест — такие титулованные чемпионки, как Алина Загитова, которая на свадьбе Даниила Глейхенгауза уверенно поймала букет невесты и согласно традиции должна выйти замуж следующей.

Успешные, красивые, популярные — эти девушки самостоятельно строят светлое будущее и впечатляют списком достижений, несмотря на совсем молодой возраст. Кому-то однажды очень повезёт обрести в ком-то из них спутницу жизни.

Так давайте выберем из наших блистательных фигуристок самую завидную невесту! Внизу восемь прекрасных номинанток, голосуйте!

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