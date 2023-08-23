Елизавета Нугуманова: фигурное катание — это очень гнилой вид спорта

20-летняя российская фигуристка Елизавета Нугуманова рассказала, почему считает фигурное катание «гнилым видом спорта».
«Близко общалась с Машей Талалайкиной, потом девочка даёт интервью, говорит бред и неправду. Понимаю, для чего это было сделано – чтобы вернуться в группу. Это было больно. Человек приходил ко мне домой, пили чай с моей семьёй…
После этой ситуации я стала более избирательно подходить к людям, которые находятся вокруг меня, это опыт. Полгода назад увидела её в академии в Санкт-Петербурге, Маша прошла мимо, смотря вниз, даже не здороваясь. Если человек смотрит вниз при встрече – это показатель чувства вины, надеюсь.
У всех в жизни бывали ситуации, когда люди некрасиво поступают. Подобные случаи часто встречаются в фигурном катании. Считаю, что это очень гнилой вид спорта, где девочки много говорят за спиной, постоянно какие-то слухи», — приводит слова Нугумановой «Матч ТВ».
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