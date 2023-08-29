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Детский омбудсмен Москвы — о пропаже Горбачёвой: рано о плохом думать

Детский омбудсмен Москвы — о пропаже Горбачёвой: рано о плохом думать
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Ольга Ярославская, уполномоченный по правам ребёнка в Москве, сообщила, что держит на контроле ситуацию с пропавшей российской фигуристкой Алиной Горбачёвой.

«Ребёнок находился в жёстком спортивном процессе, мне кажется, рано о плохом думать… Держу руку на пульсе, следим за ситуацией, её ищут», – приводит слова Ярославской «РИА Новости Спорт».

Вчера, 28 августа, у Горбачёвой была тренировка по фигурному катанию в «Чкалов Арене» на улице Лётной. В 18:54 мск фигуристка вышла из арены. Девушка пошла в сторону Владимирской церкви и зашла в парк на набережной. После этого Горбачёва в поле зрения не появлялась.

На чемпионате России — 2023 среди юниоров Алина Горбачёва заняла первое место. В соревнованиях взрослых фигуристов спортсменка стала девятой. В июле Горбачёвой исполнилось 16 лет.

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