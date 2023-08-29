Кассир кафе, в котором видели Горбачёву, подтвердила, что спортсменка была в заведении

Кассир кафе на Волоколамском шоссе, в котором камеры наблюдения зафиксировали пропавшую в понедельник, 28 августа, российскую фигуристку Алину Горбачёву, подтвердила, что спортсменка посетила заведение днём 29 августа.
«В первый раз она за одним столиком сидела, потом за другим. Выходила ненадолго, минут на 15-20. Она покупала кофе и горячий напиток. Из еды ничего не помню. Не видела, куда она пошла потом. Абсолютно не знала, что её ищут», — приводит слова кассира кафе издание «РИА Новости Спорт».
Алина Горбачёва пропала вечером 28 августа. 29 августа мама фигуристки подала заявление о пропаже дочери. В парке и в реке около Покровской набережной были проведены поисковые работы.
Напомним, спортсменку видели в кафе сегодня около 13 часов дня. Информация с камер наблюдения появилась вечером. О месте нахождения Алины Горбачёвой ничего не известно.
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