Кассир кафе, в котором видели Горбачёву, подтвердила, что спортсменка была в заведении

Кассир кафе на Волоколамском шоссе, в котором камеры наблюдения зафиксировали пропавшую в понедельник, 28 августа, российскую фигуристку Алину Горбачёву, подтвердила, что спортсменка посетила заведение днём 29 августа.

«В первый раз она за одним столиком сидела, потом за другим. Выходила ненадолго, минут на 15-20. Она покупала кофе и горячий напиток. Из еды ничего не помню. Не видела, куда она пошла потом. Абсолютно не знала, что её ищут», — приводит слова кассира кафе издание «РИА Новости Спорт».

Алина Горбачёва пропала вечером 28 августа. 29 августа мама фигуристки подала заявление о пропаже дочери. В парке и в реке около Покровской набережной были проведены поисковые работы.

Напомним, спортсменку видели в кафе сегодня около 13 часов дня. Информация с камер наблюдения появилась вечером. О месте нахождения Алины Горбачёвой ничего не известно.