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Василиса Кагановская прокомментировала пропажу Алины Горбачёвой

Василиса Кагановская прокомментировала пропажу Алины Горбачёвой
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Российская фигуристка Василиса Кагановская прокомментировала пропажу 16-летней Алины Горбачёвой.

Спортсменка написала в социальной сети: «Я счастлива, что с Алиной всё хорошо! Думаю, ей сейчас необходима поддержка, а не осуждения. Мы не знаем и не можем знать всей ситуации». Также Кагановская прикрепила видео с сегодняшней записью посещения Горбачёвой кафе в Москве.

Напомним, Алина Горбачёва не вернулась домой после тренировки в понедельник, 28 августа. Спортсменка ушла в сторону реки и парка от тренировочного центра, при этом сообщалось, что ситуации предшествовал конфликт фигуристки с тренером.

Сегодня, 29 августа, около 13 часов дня Алину Горбачёву видели в кафе на Волоколамском шоссе. Кассир заведения подтвердила, что видела фигуристку.

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