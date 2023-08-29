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Татьяна Тарасова отреагировала на новость, что пропавшую фигуристку Горбачёву нашли живой

Татьяна Тарасова отреагировала на новость, что пропавшую фигуристку Горбачёву нашли живой
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на новость о том, что чемпионка России среди юниоров Алина Горбачёва, которая накануне пропала в Москве, найдена живой.

«Очень рада, что девочку нашли. Самое главное, что Алина цела и невредима! Всё хорошо, что хорошо кончается.

Единственное, не совсем поняла, что произошло с ней. Почему её нашли в кинотеатре?!» — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

Горбачёва накануне вечером ушла с тренировки, но не вернулась домой. Девушку искали в течение всего дня. В поисках были задействованы даже водолазы, так как на берегу Москвы-реки, к которому она шла, нашли носки спортсменки. Днём 29 августа Алина попала на камеры наблюдения в кафе, а позже полицейские нашли Горбачёву в кинотеатре одного из торговых центров.

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