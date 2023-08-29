Дядя Горбачёвой: тренер настраивал Алину против всех родных

Дядя российской фигуристки Алины Горбачёвой, которую весь вторник, 29 августа, искали в Москве, рассказал, что у спортсменки были проблемы с общением с семьёй, вызванные позицией её тренера Софьи Федченко.
«Токсичный тренер был очень сильно. Огораживал от всех родных и настраивал против всех родных. Я просто не общался с тренером, поэтому она со мной не общалась. Мне этот тренер не импонировал никак, она для меня не совсем правильные вещи делает. Она не общалась с теми, кто не общается с её тренером», — приводит слова дяди Горбачёвой РЕН ТВ.
Напомним, ранее стало известно, что одной из причин, по которой Алина Горбачёва пропала, мог стать конфликт фигуристки с тренером.
Сейчас спортсменку уже нашли. Сообщается, что её жизни и здоровью ничего не угрожает.
- 29 августа 2023
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