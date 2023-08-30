Худайбердиева — о Горбачёвой: последнее, что можно сделать — хейтить 16-летнего человека

Чемпионка России прошлого сезона в танцах на льду Елизавета Худайбердиева прокомментировала обнаружение фигуристки Алины Горбачёвой, ранее пропавшей в Москве. Худайбердиева участвовала в поисках 16-летней спортсменки.

«Спасибо большое всем неравнодушным, кто помогал в поисках Алины. Очень много добровольцев участвовало в поисках. И главная благодарность правоохранительным органам, проделавшим огромную работу и нашедшим ребёнка.

Самое последнее, что сейчас можно сделать — хейтить 16-летнего человека. Поверьте, спортсмен, когда рядом нет поддержки и понимания, нет друзей, с которыми можно поделиться, привыкший рассчитывать только на себя, начинает решать проблемы самостоятельно. И иногда это приводит к тому, что произошло. Я с облегчением выдыхаю. К счастью, Алина нашлась, и её физическому здоровью ничего не угрожает. Но ментальному! Ни в коем случае не вините её в том, что она не знала, что делать и к кому обратиться. Пусть об этом подумают её родители и другие взрослые, несущие ответственность за девочку. И, конечно же, эта история учит нас тому, что психолог — это важный специалист в команде, где большой спорт идёт рука об руку с подростками», — написала Худайбердиева на своей странице в социальных сетях.

Напомним, 28 августа Горбачёва ушла с тренировки, но не вернулась домой. Девушку искали в течение всего дня. В поисках были задействованы даже водолазы, так как на берегу Москвы-реки, к которому она шла, нашли носки спортсменки. Днём 29 августа Алина попала на камеры наблюдения в кафе, а позже полицейские нашли Горбачёву в кинотеатре одного из торговых центров.