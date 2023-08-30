ФФККР выразила благодарность всем, кто помогал в поисках Алины Горбачёвой

Пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) на официальном сайте выразила благодарность людям, помогавшим в поисках 16-летней фигуристки Алины Горбачёвой. 29 августа спортсменка была найдена живой и невредимой в Москве.
«Федерация фигурного катания на коньках России выражает глубокую благодарность всем, кто содействовал и помогал, проявил неравнодушие и переживал за Алину. Спасибо вам», — говорится в заявлении.
Напомним, вечером 28 августа Горбачёва ушла с тренировки и не вернулась домой. Девушку искали в течение всего дня. В поисках были задействованы даже водолазы, так как на берегу Москвы-реки, к которому она шла, нашли носки спортсменки. Днём 29 августа Алина попала на камеры наблюдения в кафе, а позже полицейские нашли Горбачёву в кинотеатре одного из торговых центров.
- 30 августа 2023
-
10:11
-
10:06
-
09:58
-
09:22
-
00:20
- 29 августа 2023
-
23:47
-
22:41
-
22:37
-
22:21
-
22:04
-
21:39
-
21:16
-
21:14
-
19:47
-
19:31
-
18:58
-
18:54
-
18:36
-
18:26
-
18:18
-
17:59
-
17:54
-
17:35
-
17:13
-
16:58
-
16:49
-
16:32
-
16:01
-
16:00
-
15:41
-
15:28
-
15:20
-
15:12
-
15:07
-
14:51