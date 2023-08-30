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ФФККР выразила благодарность всем, кто помогал в поисках Алины Горбачёвой

ФФККР выразила благодарность всем, кто помогал в поисках Алины Горбачёвой
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Пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) на официальном сайте выразила благодарность людям, помогавшим в поисках 16-летней фигуристки Алины Горбачёвой. 29 августа спортсменка была найдена живой и невредимой в Москве.

«Федерация фигурного катания на коньках России выражает глубокую благодарность всем, кто содействовал и помогал, проявил неравнодушие и переживал за Алину. Спасибо вам», — говорится в заявлении.

Напомним, вечером 28 августа Горбачёва ушла с тренировки и не вернулась домой. Девушку искали в течение всего дня. В поисках были задействованы даже водолазы, так как на берегу Москвы-реки, к которому она шла, нашли носки спортсменки. Днём 29 августа Алина попала на камеры наблюдения в кафе, а позже полицейские нашли Горбачёву в кинотеатре одного из торговых центров.

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