Алина Горбачёва рассказала, что провела ночь на 29 августа на лестнице в жилом доме

Российская фигуристка Алина Горбачёва, которую весь вторник, 29 августа, искали в Москве, а затем обнаружили в одном из торговых центров столицы, рассказала, что она делала с момента своего исчезновения. Напомним, спортсменка пропала в понедельник, 28 августа, вечером.
Во время допроса, согласно данным издания Baza, Горбачёва рассказала, что после тренировки отправилась на прогулку в парк, а затем решила переночевать на лестнице в подъезде жилого дома. Следующим утром фигуристка прошлась по магазинам и кафе в районе Волоколамского шоссе, где её около 13:00 зафиксировали камеры наблюдения.
По словам спортсменки, в кинотеатр, находящийся в торговом центре «Вегас», она пришла, чтобы поспать во время сеанса. Там её и обнаружили сотрудники правоохранительных органов вечером вторника.
Сейчас жизни и здоровью Алины Горбачёвой ничего не угрожает. Спортсменку передали матери.
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