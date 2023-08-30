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Следователи решают вопрос о закрытии дела, возбуждённого по факту исчезновения Горбачёвой

Следователи решают вопрос о закрытии дела, возбуждённого по факту исчезновения Горбачёвой
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Следователи занимаются вопросом о закрытии уголовного дела об убийстве, возбуждённого по факту исчезновения 16-летней фигуристки Алины Горбачёвой, в связи с отсутствием состава преступления.

«После проведения необходимых следственных действий будет решён вопрос о закрытии уголовного дела по статье «Убийство» УК РФ», — приводит слова источника в правоохранительных органах ТАСС.

Напомним, Горбачёва пропала 28 августа. Спортсменка покинула тренировку в спортивном комплексе в Москве, однако в тот день не вернулась домой. Позже было возбуждено уголовное дело об убийстве. Днём 29 августа Горбачёву нашли живой в одном из кинотеатров Москвы. Жизни и здоровью фигуристки ничего не угрожает, следователи передали Горбачёву её маме.

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