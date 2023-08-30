Следователи решают вопрос о закрытии дела, возбуждённого по факту исчезновения Горбачёвой
Поделиться
Следователи занимаются вопросом о закрытии уголовного дела об убийстве, возбуждённого по факту исчезновения 16-летней фигуристки Алины Горбачёвой, в связи с отсутствием состава преступления.
«После проведения необходимых следственных действий будет решён вопрос о закрытии уголовного дела по статье «Убийство» УК РФ», — приводит слова источника в правоохранительных органах ТАСС.
Напомним, Горбачёва пропала 28 августа. Спортсменка покинула тренировку в спортивном комплексе в Москве, однако в тот день не вернулась домой. Позже было возбуждено уголовное дело об убийстве. Днём 29 августа Горбачёву нашли живой в одном из кинотеатров Москвы. Жизни и здоровью фигуристки ничего не угрожает, следователи передали Горбачёву её маме.
Комментарии
- 30 августа 2023
-
14:04
-
13:20
-
12:46
-
12:21
-
12:03
-
11:23
-
11:18
-
10:11
-
10:06
-
09:58
-
09:22
-
00:20
- 29 августа 2023
-
23:47
-
22:41
-
22:37
-
22:21
-
22:04
-
21:39
-
21:16
-
21:14
-
19:47
-
19:31
-
18:58
-
18:54
-
18:36
-
18:26
-
18:18
-
17:59
-
17:54
-
17:35
-
17:13
-
16:58
-
16:49
-
16:32
-
16:01
Партнерский контент