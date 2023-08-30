SHOT: Горбачёва назвала причиной побега «усталость от всего»

Российская фигуристка Алина Горбачёва назвала причину своего исчезновения вечером понедельника, 28 августа. Спортсменка в ходе допроса отметила, что «устала от всего». Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

По данным издания, вчера, когда 16-летнюю фигуристку доставили в подразделение Следственного комитета в Москве, правоохранительные органы тщательно допросили не только саму Горбачёву, но и её маму, и тренера, чтобы выяснить, почему несовершеннолетняя спортсменка с девяти лет живёт с тренером, а не с родителями. Также Следственный комитет пытался выяснить, кто довёл Алину Горбачёву до побега, но сама фигуристка только ответила, что она «устала от всего».

Отмечается, что органы опеки взяли семью Алины Горбачёвой на контроль. При этом правоохранительные органы предварительно пообещали никого не наказывать.