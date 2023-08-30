Яна Рудковская: нужно разобраться, что конкретно сподвигло Алину Горбачёву к побегу

Совладелица академии «Ангелы Плющенко» известный продюсер Яна Рудковская прокомментировала ситуацию с исчезновением 16-летней фигуристки Алины Горбачёвой.

«Во-первых, просто так талантливые молодые спортсменки из дома не сбегают (при том, что домом Алина зовёт квартиру, где она живёт с тренером, а не с родителями). Случилось что-то очень серьёзное, раз девочка пошла на такой шаг. Что-то произошло, и нужно отдельное расследование причин, нужно отдельно разобраться, что конкретно сподвигло ребёнка к побегу. Естественно, она понимала, что её будут искать, но была в таком состоянии, видимо, когда на это уже всё равно. То есть я категорично не верю в то, что она на пустом месте взяла и сбежала, без серьёзного повода.

Во-вторых, у меня возникают очевидные вопросы к родителям и тренеру. И как у матери, и как у человека, развивающего детское фигурное катание в стране. Почему девочка доведена до такого состояния? Почему она не живёт с родными? Кого она так сильно боится?

Дети, которые занимаются профессиональным спортом, не такие социальные, как остальные. Они, кроме ледовой арены, подчас ничего не видят. Каждое утро занятия, постоянные тренировки, сборы, соревнования. И к таким детям нужен особенный подход. Им нужна защита, им нужно понимание, и нельзя проявлять категоричную жёсткость к ним, тем более в переходном возрасте. Их нельзя наказывать физически, нельзя изводить морально.

Слава богу, что всё так хорошо закончилось, Алина не пострадала, её нашли. Но могло же выйти и по-другому. Кто-то мог воспользовался этой ситуацией и совершить над ней преступление. Сейчас это звонок для всего общества: нужно слышать детей. Не идти у них на поводу, но быть максимально лояльными.

Желаю Алине душевного спокойствия и чувства защищённости. Сейчас нужно оставаться сильной спортсменкой, работать, тренироваться, идти на свой результат. Чтобы никто её не травил, не трогал, и не вспоминал про эту ситуацию. Нужно максимально её оберегать от общения с токсичными взрослыми или злыми подростками, потому что тут может случиться уже вторая беда. Дети бывают очень жестоки», — написала Рудковская в своих соцсетях.

Напомним, Горбачёва пропала 28 августа. Спортсменка покинула тренировку в спортивном комплексе в Москве, однако так и не вернулась домой в тот день. Позже было возбуждено уголовное дело об убийстве. Днём 29 августа Горбачёву нашли живой в одном из кинотеатров Москвы.