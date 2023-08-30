«Я ничего не знаю». Мама Горбачёвой отказалась комментировать состояние спортсменки

Мама российской фигуристки Алины Горбачёвой, сбежавшей в понедельник вечером и найденной спустя сутки в московском кинотеатре, отказалась комментировать состояние спортсменки. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

В видео, опубликованном изданием, мама фигуристки старается уйти от вопросов. Единственное, что она говорит: «Я ничего не знаю. Всё хорошо».

По данным SHOT, ночь после допроса в Следственном комитете Алина Горбачёва вместе с мамой провела в квартире тренера Софьи Федченко, расположенной в Химках. Именно это место спортсменка называет своим домом: наставница фигуристки сняла квартиру около тренировочной базы, чтобы её воспитаннице было удобно добираться до катка. Мама Горбачёвой живёт на другом конце Москвы, на границе Северного и Южного Бутова.