Mash: на Алину Горбачёву давили постоянные сравнения с Трусовой

Одной из причиной побега из дома чемпионки России по фигурному катанию Алины Горбачёвой стали регулярные сравнения с серебряным призёром Олимпиады-2022 Александрой Трусовой, сообщает телеграм-канал Mash.
По информации источника, юная фигуристка своим резонансным поступком «хотела выразить протест». Якобы на неё давило увеличение количества тренировок, которых стало больше (шесть раз в неделю по 1,5 часа на льду + зал, ОФП, хореография и танцы). Также на Алину давил тот факт, что она выиграла юниорский чемпионат России в прошлом году. При этом новый спортивный год она начала с травмы, что ударило по психике ребёнка.
Напомним, Горбачёва исчезла вечером 28 августа. Спортсменка ушла с тренировки, однако так и не вернулась домой. В поисках Горбачёвой были задействованы водолазы, так как на берегу Москвы-реки, к которому фигуристка шла в тот день, были найдены её носки. Днём 29 августа Алина попала на камеры наблюдения в кафе, а позже полицейские нашли Горбачёву в кинотеатре одного из торговых центров.
- 30 августа 2023
-
18:44
-
18:43
-
18:33
-
18:09
-
17:44
-
17:29
-
17:17
-
15:04
-
14:35
-
14:32
-
14:04
-
13:20
-
12:46
-
12:21
-
12:03
-
11:23
-
11:18
-
10:11
-
10:06
-
09:58
-
09:22
-
00:20
- 29 августа 2023
-
23:47
-
22:41
-
22:37
-
22:21
-
22:04
-
21:39
-
21:16
-
21:14
-
19:47
-
19:31
-
18:58
-
18:54
-
18:36