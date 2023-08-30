Mash: на Алину Горбачёву давили постоянные сравнения с Трусовой

Одной из причиной побега из дома чемпионки России по фигурному катанию Алины Горбачёвой стали регулярные сравнения с серебряным призёром Олимпиады-2022 Александрой Трусовой, сообщает телеграм-канал Mash.

По информации источника, юная фигуристка своим резонансным поступком «хотела выразить протест». Якобы на неё давило увеличение количества тренировок, которых стало больше (шесть раз в неделю по 1,5 часа на льду + зал, ОФП, хореография и танцы). Также на Алину давил тот факт, что она выиграла юниорский чемпионат России в прошлом году. При этом новый спортивный год она начала с травмы, что ударило по психике ребёнка.

Напомним, Горбачёва исчезла вечером 28 августа. Спортсменка ушла с тренировки, однако так и не вернулась домой. В поисках Горбачёвой были задействованы водолазы, так как на берегу Москвы-реки, к которому фигуристка шла в тот день, были найдены её носки. Днём 29 августа Алина попала на камеры наблюдения в кафе, а позже полицейские нашли Горбачёву в кинотеатре одного из торговых центров.