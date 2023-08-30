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«Догадались, каким фильмом вдохновлялись?» Косторная — о чувственной фотосессии с мужем

«Догадались, каким фильмом вдохновлялись?» Косторная — о чувственной фотосессии с мужем
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Чемпионка Европы – 2020 в женском одиночном катании Алёна Косторная и её супруг Георгий Куница, с которым она выступает в парном катании, опубликовали в социальных сетях фото с новой эффектной фотосессии.

«Догадались, каким фильмом мы вдохновлялись?» — подписали фото фигуристы.

Куница сделал предложение Косторной в мае. Ранее, 12 августа, фигуристы сыграли свадьбу.

Напомним, до сезона-2020/2021 Косторная занималась в группе тренера Этери Тутберидзе, затем на год перешла в академию «Ангелы Плющенко», но ещё до окончания сезона вернулась обратно. В марте 2022 года Алёна снова сменила наставника, перейдя в ЦСКА в группу Елены Буяновой. Через полгода Алёна перенесла операцию на бедре, в процессе восстановления после которой решила попробовать свои силы в парном катании.

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