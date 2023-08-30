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Косторная и Куница — в списке участников контрольных прокатов сборной России

Косторная и Куница — в списке участников контрольных прокатов сборной России
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Пара Алёны Косторной и Георгия Куницы примет участие в контрольных прокатах сборной России, которые пройдут в Москве 16 и 17 сентября. Имена фигуристов попали в список участников прокатов, опубликованный Федерацией фигурного катания на коньках России.

Также в список пар попали Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Наталья Хабибуллина/Илья Княжук, Таисия Собинина/Денис Ходыкин и другие. Участниками прокатов в танцах на льду станут Екатерина Миронова/Евгений Устенко, Александра Степанова/Иван Букин, Елизавета Худайбердиева/Егор Базин и другие.

Напомним, новый сезон станет первым полноценным для Косторной и Куницы в парном катании. 12 августа состоялась свадьба фигуристов.

Контрольные прокаты сборной России пройдут в московском Дворце спорта «Мегаспорт».

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