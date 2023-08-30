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Мишин — о Горбачёвой: считаю неуместным комментировать эту ситуацию

Мишин — о Горбачёвой: считаю неуместным комментировать эту ситуацию
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Заслуженный тренер России по фигурному катанию Алексей Мишин высказался о скандале вокруг победительницы юниорского чемпионата России Алины Горбачёвой.

Напомним, 16-летняя Горбачёва исчезла вечером 28 августа. Спортсменка ушла с тренировки, однако так и не вернулась домой. Днём 29 августа Алина попала на камеры наблюдения в кафе, а позже полицейские нашли Горбачёву в кинотеатре одного из торговых центров. Некоторые источники заявляли, что причиной побега спортсменки стала ссора с тренером Софьей Федченко, что вызвало ещё больший резонанс.

«Спорт высших достижений часто связан с высоким эмоциональным напряжением внутри творческого коллектива. Такое бывает. Но я считаю неуместным и неэтичным комментировать эту ситуацию», – приводит слова Мишина RT.

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