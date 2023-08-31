Алина Горбачёва опубликовала видеообращение после возвращения домой

Чемпионка России по фигурному катанию Алина Горбачёва записала видеообращение касательно своего побега из дома.
«Мне очень непросто сейчас записывать это видео и трудно говорить об этой ситуации, но я искренне хочу поблагодарить всех тех, кто переживал и принимал участие в моих поисках. Спасибо спасателям, поисковым служба, волонтёрам, водолазам, спасибо моим коллегам фигуристам, болельщикам и, конечно, большое спасибо моим родным и близким людям.
Извините, что заставила вас переживать, только сейчас я понимаю, что на самом деле произошло, что мой поступок совершенно не вписывается в понятие «нормально». Ведь пока я переживала и пыталась разобраться в себе, своих мыслях и чувствах, вы все тратили время и силы на мои поиски. Большое спасибо за вашу любовь», — сказала Горбачёва.
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